Értékelések az írországi vereség után - "Okunk drámára meg kardba dőlni nincs"

2022 vége óta Írországban kedd este először szenvedett vereséget a magyar labdarúgó-válogatott 9 győzelem és 5 döntetlen után, igaz, az írországi vendégeskedés az Eb-re való felkészülést szolgálta, a tétje sem volt több, sem kevesebb.

Lang Ádám (M4 Sport): - Meglepett, hogy odakerült elém a labda, de be tudtam rúgni. A bekapott első gólnál viszont én is hibás voltam, rosszul helyezkedtem. A második félidőben úgy voltunk, hogy jók vagyunk, mennünk kell tovább, működött a labdabirtoklás és a labda elleni játék is, veszélyes helyzeteket alakítottunk ki, míg az írek nem, a második gól előtt összesen egyszer értek fel a kapunkig. Ebből viszont tanulni kell mindenképp, mert nem voltunk szervezettek, és fegyelmezetlenség előzte meg azt, hogy a rúgott szögletünk után indítottak le minket. Okunk drámára meg kardba dőlni nincs, tanulni kell ebből, fogunk is, ezt itt le is zárom. Összességében megvalósítottuk a pályán, amit szerettünk volna, de volt két súlyos technikai hibánk, ezeket kell kijavítani, meg is tesszük, megyünk tovább. Nem kezdhetünk el búslakodni. Ez a mérkőzés arra szolgált, hogy egy nagy tornára felkészüljünk. Elfáradtam, régóta nem játszottam meccset, ezt jeleztem is, ezért cseréltek le.

Nagy Ádám (M4 Sport) - A tempót illetően nem volt ez egy rossz mérkőzés, de az ellenfél támadó harmadában kell inkább birtokolni a labdát. Labdaszerzés és -tartás szempontjából ez olyan mérkőzés volt, mint amilyenre a skótok ellen számíthatunk az Eb-n. Összességében ez egy jó felkészülési mérkőzés volt, nyilván az utolsó percben nem engedhetünk meg egy ilyen hibát. Kiküszöböljük a hibákat ahhoz, hogy élesben ne történhessen ilyen. Nyilván azt próbáltuk gyakorolni, hogy Szoboszlai Dominikkal minél többet mozgassuk a labdát, a végén pont ebben volt a hiba, elpasszoltuk a labdát egy szögletünk után.

Marco Rossi (szövetségi kapitány, Magyarország; M4 Sport) - Ma este senki sem halt meg, senki sem halt bele az eredménybe. Döntetlent sem érdemeltünk volna, mert sokkal több helyzetünk volt, egyértelműen uraltuk a mérkőzést. Két helyzetből kétszer betalált az ellenfél, ez előfordul a labdarúgásban, tanulnunk kell ebből, főleg az utolsó percből. Ilyen kontrát nem lehet megengedni. Pedig megszerveztük a rögzített játékhelyzeteket, ezt mutatta a gólunk is. Senki sem szeret veszteni, de megtörténik az ilyen. Remélem, el tudjuk kerülni az ilyen helyzeteket. Nem mondhatom, hogy a jövőben nem fogunk kikapni, de tanulni fogunk.

Will Smallbone (a mérkőzés legjobbja, Írország): - Nem játszottunk igazán jól. Nincsenek ezen a szinten, ebben a fázisban barátságos meccsek, a cseréink jól szálltak be, kihasználtuk a frissítést. Nem volt könnyű szezonom, de most, hogy győztünk Magyarország ellen, kicsit könnyebb nekem is.

A leendő magyaros Eb-csoport további tagjainak eddigi júniusi felkészülési mérkőzései:

Svájc-Észtország 4-0

Skócia-Gibraltár 2-0

Németország-Ukrajna 0-0

A magyar labdarúgó-válogatott az Eb-n először Svájccal (június 15.), majd Németországgal (június 19.), végül Skóciával (június 23.) játszik.

A "főpróba" Debrecenben lesz szombaton Izrael ellen 18 órakor.