Rémes hír látott napvilágot Szoboszlai Dominikról, de…

Érdekes statisztikára hívta fel a figyelmet a játékosok adataival, elemzéseivel, értékeléseivel foglalkozó elismert nemzetközi honlap, a Whoscored. Eszerint a Liverpool két játékosa – Trent Alexander-Arnold és Szoboszlai Dominik – a Premier League legrosszabbjai között van egy mutatóban – írja a csakfoci.hu.

A szóban forgó mutató a szerelések sikeres aránya. Alexander-Arnold mindössze 36,8 százalékát nyeri meg szereléseinek, ez az angol élvonalban a legrosszabb, míg a harmadik a Pool magyar válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik a listán 47,7 százalékkal.

The ????? tackle success rates in the Premier League this season (50+ attempted):



◉ 36.8% - Trent ✅

◉ 43.9% - Jensen

◉ 47.7% - Szoboszlai

◉ 47.9% - Hamer

◉ 52.4% - Gordon

◉ 53.3% -Ødegaard

◉ 53.8% - Bruno F.

◉ 55.4% - McNeil

◉ 55.4% - Doughty

◉ 55.8% -Barkley https://t.co/JKIHXVI3hK pic.twitter.com/YxSUesE9ev