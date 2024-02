Rasovszky Kristóf: éremmel fogok hazajönni a párizsi olimpiáról

A rövid olimpiai ciklusban egymást követik a vizes sportok világversenyei, az olimpia után áll helyre a "rend", ritkul a naptár.

A mostani dohai vb előtt viszont pár hónappal már volt egy világbajnokság, ahonnan két nyílt vízi éremmel tért haza a veszprémi Rasovszky Kristóf, a két fukuokai ezüstöt most egy dohai aranyra és bronzra cserélte; alig néhány hónappal a párizsi olimpia előtt úgy, hogy az aranyérem az olimpiai számban, 10 kilométeren született.

"A fukuokai 10 kilométeres ezüst egyből olimpiai kvótát ért, úgyhogy annak ott nagyon örültem, a három dobogósnak volt lehetősége kijutni. Először álltam világbajnokságon dobogón 10 kilométeren, úgyhogy nagyon nagy volt a jelentősége. A mostani világbajnokság pedig még jobban sikerült, az én szemszögemből az olimpiai távon szerzett aranyéremmel. Több és jobb tehát" – értékelt az InfoRádióban Rasovszky Kristóf, aki a váltóbronzot is nagyra értékeli az ausztrálok és az olaszok mögött, mivel a franciák és a németek nem voltak olyan erősek, mint az várható volt. "És hát harmadik vb zsinórban, amelyen dobogós ez a váltó, jó jel, hogy rengeteg van benne még" – jegyezte meg.

Úgy érzi, felért pályafutása csúcsára, a világbajnokságon szerzett első helyezés értékét pedig tovább növeli, hogy akik még nem szereztek olimpiai kvótát, itt volt még esélyük Fukuoka után.

"Egyértelműen tudtuk, hogy itt nem lesz olyan, hogy valaki nincs jó formában.

Mi is elmondhatjuk, hogy jól sikerült a felkészülés, akár Betlehem Dávidnak, akár nekem. Én úgy voltam itt, hogy érmet akarok nyerni, hogy megy nekem rendszeresen is, hogy érmet szerezzek nagy világversenyeken" – húzta alá.

Egyébként is úgy szeretett volna a párizsi olimpiára utazni, hogy két vb-n is ott volt előtte a dobogón, és kiegyensúlyozott, jó teljesítménnyel érkezhet.

A németeket azonban valamennyire sötét lónak tartja, "nem lehet tudni, hogy mi történt Dohában" azok után, hogy Fukuokában néhány hónapja sikert sikerre halmoztak.

"Ez mindenképp csúcspon, bízom benne, hogy Párizsban is ugyanúgy dobogóra tudok állni, éremmel fogok tudni hazajönni. De nyilván nehéz lesz, van két nagyon jó német és nagyon jó francia versenyző, két nagyon jó olasz is, és két nagyon jó magyar, szerencsére. És ott vannak az ausztrálok is, akiket nem lehet leírni, mindkét fiú bejött a legjobb tíz közé 10 kilométeren, és a váltóban is megmutatták, hogy nagyon jók. Lesz csata bőven az érmekért" – összegzett Rasovszky Kristóf az InfoRádióban.