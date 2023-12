Gulácsi Péter megszólalt, óriási veszélyben volt a pályafutása

Hosszú idő után adott interjút a sérülése után visszatérő Gulácsi Péter. A magyar labdarúgó-válogatott és az RB Leipzig kapusa a Nemzeti Sportnak azt mondta: "A sérülésem után nehéz időszakon mentem keresztül, és úgy gondoltam, nincs értelme addig bármit is mondanom, amíg nem látom az út végét."

2022. október ötödikén szenvedett térdsérülést a Celtic elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen, de csak nemrégiben térhetett vissza, mert ahogy elmesélte, a keresztszalag-szakadása után hiába operálta meg egy nagyon jó nevű orvos Innsbruckban, az operációt követő hatodik héten belázasodott, és kiderült, hogy ritka, bakteriális fertőzés támadta meg a térdét.

"Nehéz volt megélni, hogy újabb beavatkozásra van szükség. Négy órán keresztül altatásban, antibiotikumos vízzel öblítették át a frissen műtött térdemet, és belülről leborotválták a fertőzött szöveteket. Ezt három nappal később megismételték.

Úgy toltak be a műtőbe, hogy nem tudták biztosra az orvosok, futballozhatok-e még a jövőben, vagy vége a karrieremnek.

Ezt nem volt könnyű megélni lelkileg, de azt mondták utólag, óriási szerencsém volt, hogy az újonnan beépített szalagot elkerülte a fertőzés – az tulajdonképpen a karrierem biztos befejezését jelentette volna" – mondta Gulácsi Péter.

A kényszerpihenő alatt is a pozitívumokat kereste, és a sérülés lehetőséget adott arra, hogy kipihenje magát, testileg-lelkileg egyaránt feltöltődjön. A rehabilitáció egy részét itthon töltötte, Halmai Tamással, a válogatott fizioterapeutájával dolgozott együtt, és emellett tizenhat, külföldön töltött év után sok időt tölthetett Magyarországon a családdal, a barátokkal. "Annak is tudtam örülni, hogy januárban újra fel bírtam emelni a gyermekeimet, és rájöttem: igenis lehet örülni annak, hogy ebéd után a tányért képes vagyok elvinni az ebédlőasztaltól a konyháig" – emlékezett vissza.

Azt is bevallotta, hogy a meccsnapok nagyon nehezen teltek, és nem is nézte a mérkőzéseket, mert túlságosan megviselte volna. A rehabilitációban a fertőzés miatt rengeteg időt veszített: egy komplikációmentes térdműtét után a tizenhatodik héten már lehet futni, nála hét hónap telt el eddig. "Felőrölt, amikor hetekig, hónapokig képtelen voltam erre. Ráadásul amikor azt éreztem, hogy még mindig nem jó a lábam, még mindig fáj a térdem, az nagyon megviselt, és a tavasz végén már nyomás alá helyeztem magam" – ismerte el.

Nehezen dolgozta fel, hogy nélküle, másik kapussal is menetel a csapata, és a korábban fontos szereplő, a csapatkapitány nélkül is megy tovább az élet. Most arról érkeznek hírek, hogy Gulácsi Péter klubot vált, vagy kölcsönadják, hogy újra rendszeresen védhessen.

"Egyelőre eddig két kupameccsen védhettem – úgy érzem, ilyen hosszú kihagyás után, felkészülési mérkőzések és meccs­ritmus nélkül is magabiztos, jó teljesítményt nyújtottam. Azt tudomásul kell vennem, hogy ezen a szinten rendkívüli eredménykényszer alatt működnek a klubok, és kizárólag a csapat érdeke a fontos, nem számítanak az egyéni érdekek, itt nincs három-négy mérkőzés csak arra, hogy én újra játékba lendüljek. Annyit tudok tenni, hogy az edzéseken megmutatom, jó formában vagyok és ha újra lehetőséget kapok, a lehető legjobban élek vele" – mondta. Hozzátette, a karrierje során volt már hasonló helyzetben Liverpoolban és Lipcsében is, az egyik helyen váltott, a másikban kivárta a lehetőséget.

Kijelentette, hogy

nem szabad kapkodni, és egyelőre szinte biztos, hogy a télen Lipcsében marad.

Az a célja, hogy a jövő évi, németországi Európa-bajnokságon ő álljon a válogatott kapujában, de tudja, hogy Dibusz Dénes remek teljesítményt nyújtott, fontos szerepe volt a kijutásban, jelenleg ő számít a válogatott első számú kapusának.

Azt is elmondta, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány volt az, aki a legtöbbet és a legőszintébben érdeklődött az állapotáról. "Rengeteget számított, hogy behívott a keretbe szeptemberben, amikor még nem is játszottam mérkőzést, nagyon feltöltött, hogy ott lehettem Telkiben a srácokkal. Ezek az élmények motivációt adnak, ezért is akarok visszatérni, szeretnék újra fontos láncszeme lenni a magyar válogatottnak. Megvannak a céljaim, a térdem újra erős, újra terhelhető, továbbra is keményen kell dolgoznom, és akkor biztos vagyok benne, hogy megmutathatom még, mire vagyok képes" – mondta Gulácsi Péter.