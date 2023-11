Suhajda Szilárd tragédiáját követően ismét számos kritika és bírálat látott napvilágot azzal kapcsolatban, hogy mi értelme van a magashegyi expedícióknak és sokan megkérdőjelezték, hogy egyáltalán sportként lehet-e számon tartani az ilyen extrém vállalkozásokat, akciókat. Nos, hasonló veszélyeket rejt magában a jég alatti úszás vagy merülés is, amit nem kevesen ugyancsak sporttevékenységként űznek, a legbevállalósabbak pedig – igaz, az életüket kockáztatva – bekerülhetnek a Guinness Rekordok Könyvébe.

A jég alatti szabadmerülésben az a cél, hogy a jéghideg vízben, két lék között kizárólag fürdőruhában annyit ússzon az ember a víz alatt, amennyit csak tud, de nem használhat uszonyokat sem. A jég alatti szabadmerülés jelenlegi világrekordját a finn Johanna Nordblad tartja, aki 2021 márciusában

Nem sokkal korábban az orosz Jekatyerina Nyekraszova 102,7 métert úszott a jég alatt.

A férfiak között David Vencl cseh szabadmerülő bajnok 2021 februárjában a Teplice melletti Vapenka-tóban egy visszatartott lélegzetvétellel, védőöltözet nélkül 80,9 métert úszott a 30 centiméter vastagságú jégréteg alatt.

A National Geographic korábban forgatott Johanna Nordbladról egy rövidfilmet. Akkor így fogalmazott a nem mindennapi kísérleteiről: „nincs helye a félelemnek, nincs helye a pániknak. Nem hibázhatsz. A jég alatt teljes kontrollra van szükséged”.

A jég alá való merülés elég népszerű a magyar búvárok körében is, sokak szerint megvan a maga varázsa. Ugyanakkor csak megfelelő képesítéssel, biztosítással, felszereléssel és a szabályok betartásával végezhető, ellenkező esetben életveszélyes, bármikor tragédia lehet belőle. Ez történt két és fél évvel ezelőtt is, amikor életét vesztette az apci Széleskő-bányatóban egy magyar búvár. A 33 éves férfi jégbe fúrt léken keresztül ereszkedett a vízbe, de feljönni már nem tudott.

A szabadtüdős búvár az összes szabályt felrúgva teljesen egyedül merült, maga vágta a léket és biztosítás nélkül hajtotta végre kísérletét. A tavon korcsolyázók figyeltek fel arra, hogy már 20 perce nem jött fel a vízből, és akkor értesítették a hatóságokat. A kiérkező búvárok viszonylag hamar megtalálták a lék közelében az akkor már legalább egy órája a jeges víz alatt lévő testet, de az újraélesztésre már nem volt esély.

2022 áprilisában pedig a jósvafői Kossuth-barlangban tűnt el és halt meg egy barlangi búvár, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Búvárszolgálatának tagja, akit a szabadidejében végrehajtott feltáró merülés alatt ért végzetes baleset.

A két példa is mutatja, hogy

A következő videón az látható, hogy egy férfi a derekára kötött kötéllel akar eljutni az egyik kifúrt léktől a másikig, de nagy nehézségei támadtak a tájékozódásban, nem találta a másik léket és a felvezető utat, így visszafordult. A segítői bepánikoltak és nagyon aggódtak érte. Jól látható a felvételen, hogy mutogatva, a jégtakarót ütve, azon ugrálva próbálnak neki jelezni, merre ússzon, illetve megkísérelték feltörni a jeget, de nem jártak sikerrel. Szerencsére a kötél segített, így a férfi vissza tudta húzni magát oda, ahonnan elindult.

Nagy tragédia történt 2022 elején Szentpéterváron, amikor egy 40 éves ügyvédnő jég alatti merüléssel szerette volna megünnepelni az ortodox vízkeresztet. A kétgyermekes anya felszerelés nélkül sötétben és hóesésben ugrott bele az Oredezh folyóba a Szentpétervártól délre fekvő Vyra falu közelében. Ez nagy felelőtlenség volt a részéről, hiszen a már említett rekordkísérleteknél is használtak segédkötelet azok a sportemberek, akik hosszú időn át készültek ezekre az extrém úszásokra, merülésekre. A nő keresztet vetett, majd az orrát befogva álló helyzetben ugrott a jeges vízbe, amibe úgy csapódott bele, hogy gyakorlatilag a tarkójára érkezve tűnt el, ugyanis egy órási áramlat azonnal magával sodorta a jég alatt.

