Rájár a rúd a magyar válogatott középpályására

Schäfer András először novemberben vált harcképtelenné, majd januárban térhetett vissza. Aztán két bajnoki után ismét megsérült és áprilisig kellett várnia a visszatérésére, most pedig ismét súlyos sérülést szenvedett, így az Union Berlinnek nélküle kell kiharcolni a Bajnokok Ligájában való indulást – idézi föl az NSO.

A 24 éves középpályás a múlt szombati Freiburg elleni találkozón a kezdőcsapatban kapott helyet, a 63. percben cserélték le. Akkor még nem lehetett sejteni, hogy nagy a probléma, ám a meccs után az autójához már nehezen tudott menni.

„Pályafutásom messze legnehezebb időszakában járok… Köszönöm a támogatást” – idézi a sportlap a légiós Twitter-bejegyzésé. A Bild szerint a magyar válogatott középpályás lábközépcsonttörést szenvedett. A berliniek edzője, Urs Fischer hangsúlyozta, hogy az egész klub Schäfer mögött áll ebben a nehéz időszakban.

The most difficult period of my career so far... Thank you for the support. EISERN! pic.twitter.com/0jJ8G375Pz — András Schäfer (@schafer_andras) May 18, 2023