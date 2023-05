Igazi hokiünnep Budapesten: Kanada lesz az utolsó ellenfél

"Legyen egy jó pillanatunk!" – ezzel a mottóval vág neki a világbajnokság előtti utolsó napoknak a magyar jégkorong-válogatott. Kevin Constantine szövetségi kapitány csapata kedden 19 órakor az MVM Dome-ban találkozik a vb-re aranyéremért utazó kanadai válogatottal – a találkozót élőben közvetíti az M4 Sport+ (Duna World) –, majd szerdán elutazik a vb-re, Tamperébe, ahol szombattól – sorrendben – Dánia, az Egyesült Államok, Franciaország, Svédország, a címvédő, olimpiai bajnok és házigazda Finnország, majd Németország és végül Ausztria vár rá. A nyolcas utolsó helyezettje jövőre a divízió I/A-ba n játszhat, a legjobb négy pedig a negyeddöntőbe jut.

"Mint a legalacsonyabban rangsort csapat, nekünk kell a leghosszabb felkészülés, hogy tudjuk egymás minden egyes mozdulatát, és, hogy a kapussal együtt hat ember mit fog csinálni a jégen" – mondta az InfoRádióban Erdély Csanád, a válogatott csatára. A nemzeti együttes április eleje óta készül az elit világbajnokságra, ahol harmadszor szerepelhet. Sorozatban Ukrajna, Japán, Lengyelország, Nagy-Britannia és Szlovénia ellen vívott eddig két-két mérkőzést – egyetlen győzelem van a mérleg pozitív oldalán –, és most Kanada ellen zárja Budapesten a felkészülést, utána már jönnek a vb-meccsek Tamperében.

"A szlovének ellen már nagyon jó momentumaink voltak, főleg a második mérkőzésen. Amit egy magasabban rangsorolt csapat ellen nem tudunk megcsinálni ügyességgel, azt mi szívvel próbáljuk pótolni. Ezzel a mentalitással fogunk nekiugrani Kanadának és az A csoportos vb-nek is:

tudjuk, hogy nem nekünk van a legjobb csapatunk, de a legnagyobb szívünk nekünk lesz"

– ígérte a fehérvári csatár.

Erdély Csanád szerint igazi hokiünnep lesz az MVM Dome-ban, mert Kanada ellen még egy barátságos mérkőzés is feledhetetlen élmény, különösen ilyen környezetben.

Az ünnepből kimarad a kapus Rajna Miklós, aki sérülése miatt nem utazhat a pénteken kezdődő tamperei-rigai jégkorong-világbajnokságra sem, helyére Arany Gergely került, aki még az április 17-i keretszűkítésnél maradt ki a csapatból. A bennmaradás lesz a cél Tamperében A kapus Bálizs Bence a hétfői edzés előtt az MTI-nek elmondta, nem stresszel, hogy kik ellen kell szerepelnie majd az utolsó felkészülési találkozón, és azon sem, hogy szombaton már a vb-n Dánia vár rájuk.

"Túl vagyok, túl vagyunk a vb-felkészülés nehézségein. Volt egy kisebb sérülésem, ez már a múlté, az új felszerelést is megszoktam már. Jól vagyok. Sokat beszélgettünk, hogy az eddigi tíz tesztmeccsünkből csak egyet nyertünk meg, de ez nem szabad, hogy kihasson a teljesítményünkre. Attól nem leszünk jobbak, ha rágódunk ezen. Ha jobbak leszünk, nem ettől, hanem attól, hogy még jobban odafigyelünk a következő cserére. Legyen egy jó pillanatunk! Ezt kell elkapnunk a vb-n, és akkor olyat vihetünk véghez, amit előttünk még senki sem a magyar hokiban: bennmaradunk" – fogalmazott Bálizs.

A keret legfiatalabb tagja, a 20 éves Hadobás Zétény – aki felkerült az észak-amerikai profiliga (NHL) amatőr választási (draft) listájára – szerint a "kanadai játékosok is csak emberek", nekik is lehetnek rossz megmozdulásaik, pillanataik, és ezeket ki lehet használni.

"Beszélgettünk arról is, hogy mennyi esélyünk lehet a vb-n. A kapitány saját tapasztalatait mondta el, ez nagyon feltüzelő és motiváló volt. Azt emelte ki, hogy a kiscsapatoknak is lehetnek nagy napjaik, de ahhoz harcolni kell, hogy lehessen jó pillanatunk. Ezen fogunk dolgozni. Az eddigi eredményeinket el kell felejteni, megkezdtük a felkészülési utolsó szakaszát!" – tette hozzá a Svédországban légiós hátvéd.

Garát Zsombor hét évvel ezelőtt ott volt a szentpétervári elitvilágbajnokságon, de akkor más szerepe jutott neki, mint most.

"Akkor szinte zöldfülűként kerültem be a csapatba, így hozta a sors. Hihetetlen izgalommal vártam azt a tornát. Most már hét évvel idősebb, rutinosabb vagyok, több divízió I/A vb-n is voltam már. Akkor, 2016-ban azt kérte tőlem a kapitány, hogy a lehető legbiztonságosabban játsszak, most pedig már segíteni kell a támadások felépítését is, nem csak a védekezés számít" – mondta a védő.

Kiemelte: hisznek abban, amit eddig elvégeztek, hisznek ebben a generációban, hogy meg tudják tenni a következő lépést, azaz a tavalyi feljutás után az idei bennmaradást.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd