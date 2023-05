Visszatért a nyeregbe Overdose trénere, nagy tervei vannak - képek

A magát néhány hét alatt visszatrenírozó Ribárszki Sándor a budapesti Kincsem parkban rendezett lóverseny és food truck show fesztiválon ült nyeregbe. A vasárnap 14 órakor kezdett Ceglédberceli Gátverseny 3200 méteres futamán az 5. helyen végzett Barbarian Blue nyergében.

“Fantasztikus érzés volt, visszajöttek a régi emlékeim. Kevés időnk volt - nekem is és a lónak is. Ez egy felkészítő verseny volt, rutinos lovakkal mentünk együtt. Az volt a cél, hogy körbeérjünk hibátlanul, ne bukjunk fel. Ha egészséges marad a ló, akkor jön a kezdő gátverseny, azt már szisztémával fogjuk lovagolni, és remélem, még eredményesebbek leszünk. Nem adom fel, nem ezért az egy versenyért csináltam, fogjuk még folytatni” - mondta Ribárszki Sándor a köztévé tudósítójának a hirado.hu-n látható videó szerint. Ribárszki Sándor, Overdose egykori trénere versenyez Barbarian Blue nyergében a Ceglédberceli Gátverseny 3200 méteres futamán a fővárosi Kincsem Parkban, a Tavaszi Lóverseny és Food Truck Show zárónapján, 2023. május 7-én. A 62 éves zsoké 30 éve nem lovagolt versenyen. MTI/Lakatos Péter MTI/Lakatos Péter

Elmesélte azt is, hogy már évekkel ezelőtt változtatott az étrendjén, sok salátát eszik, zabot is fogyaszt, teljesen elhagyta az alkoholt, így fogyni is tudott.

Szeretne még versenyezni a Lovin: az összes idei ugróversenyen részt venne, de akár síkversenyben is indulna.

A következő gátverseny egy hónap múlva lesz, azon mindenképp indul - reményei szerint Barbarian Blue-val, de ha vele nem, akkor keres egy másik lovat.

A jövő évről még nem tudott nyilatkozni: mint mondta, spontán ember, majd kiderül mi lesz. Egyelőre az idei évet szeretné teljesíteni. MTI/Lakatos Péter

