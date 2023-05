Ott lesz a budapesti Final Fourban a Győr

A párharc első mérkőzését, egy héttel ezelőtt 29-27-re nyerték meg a győriek. Az ötszörös BL-győztes győriek keretéből Veronica Kristiansen és Silje Solberg, a dánoktól pedig Althea Reinhardt, Mie Höjlund és Mia Rej hiányzott.

A hazaiak két percen belül 3-0-ra elléptek, és a különbség nagyjából állandósult a folytatásban. Még 12 perc sem telt el, amikor Ana Gros már ötödször talált be, és csapattársai is rendkívül összeszedetten, szinte hiba nélkül kézilabdáztak. Az Odense vezetőedzője, Ulrik Kirkely - aki nyártól éppen az ETO-t irányítja majd - a találkozó harmadánál, 15-10-es hátrányban időt kért, de a hazaiaknál Gros mellett Schatzl Nadine és Estelle Nze Minko is remekelt, így már a szünet előtt eldőlt a párharc (21-14).

Lehengerlő kezdést produkált Ambros Martín vezetőedző utolsó győri BL-meccsének második félidejében csapata: hét perc alatt hét gólt lőtt és egyet sem kapott (28-14). A dánok több mint tíz percig nem találtak be, utána viszont csökkenteni tudták a különbséget, és végül "csak" kilenccel veszítettek.

Ana Gros tíz, Estelle Nze Minko hét, Schatzl Nadine öt találattal, Sandra Toft nyolc védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Bo van Wetering hat, Maren Aardahl és Larissa Nüsser négy-négy gólt lőtt.

A két csapat nyolcadik alkalommal találkozott egymással a BL-ben, és egy döntetlen mellett hetedszer nyert az ETO.

Ambros Martín a meccs után elmondta, remek két meccset játszottak, ám veszélyes helyzetben kezdték a visszavágót, hiszen csak két gól volt az előnyük. Hozzátette, egész héten arról beszéltek a csapattal, hogy el kell felejteniük az első találkozót, és az előnyt, mert csak arra szabad összpontosítaniuk, ami a második meccsen történni fog.

"Az első félidőben a védekezésünk talán nem is volt olyan magabiztos, mint szokott, ettől függetlenül nagyon sok lerohanásunk volt. Nemcsak a támadójátékunk volt nagyon hatékony, hanem könnyedén folyt a játék, öröm volt nézni" - nyilatkozta.

Hangsúlyozta, a gyors visszarendeződés ugyanolyan fontos volt, és a sikerük egyik kulcsának bizonyult. A spanyol edző kifejtette, az első meccsen megtanulták, hogy nem szabad elveszíteni a kontrollt a tempó felett, és ez ma sikerült, hiszen az első pillanattól ők irányítottak.

"Mindenki élvezte, hogy megvalósítottuk, amit megbeszéltünk" - fűzte hozzá.

A címvédő norvég Vipers Kristiansand is ott lesz a négyes döntőben, mivel a negyeddöntő szombati visszavágóján házigazdaként 40-31-re legyőzte Korsós Dorina csapatát, a román Rapid Bucuresti-et. A válogatott balszélső három lövésből két gólt szerzett. A párharc első meccsét a múlt héten 31-25-re nyerték meg a norvégok.

Az ETO 15. alkalommal jutott elődöntőbe a BL-ben, a négyes döntőre június 3-4-én kerül sor a budapesti MVM Dome-ban.

Eredmény, negyeddöntő, visszavágó: Győri Audi ETO KC-Odense HB (dán) 37-28 (21-14). Továbbjutott: a Győr, kettős győzelemmel, 66-55-ös összesítéssel.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba