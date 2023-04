Kórházba rohantak a válogatott magyar labdarúgóval, mindenki nagyon megijedt

Sallai Sándor már otthon gyógyul - tudta meg az NB1.hu. A Budapesti Honvéd ötszörös bajnok legendájának az orrában pattant el egy ér, ami után el kellett állítani a vérzését.

Az 55-szörös válogatott hátvédnek szerencséje volt az orvosok szerint, hogy nem az agyában pattant el egy ér.

A lapnak a volt válogatott csapattárs, Nagy Antal nyilatkozott: "Sanyi megijedt, ma is beszéltem vele. Jól van, de még mindig megilletődöttnek tűnt a hangja. Oda kell magára figyelnie, most gyógyszert is elkezdett szedni, de még mindig 160/100 a vérnyomása. Valószínűleg le kell majd adnia a súlyából. Mi, a barátai mindenben támogatni fogjuk, és segítünk neki.”

