Akár a BL-ből is kizárhatják a Barcelonát

Nemrégiben a CNN honlapjáig is elért a hullám. Ott is olvasható, hogy az Európai Labdarúgó Szövetség vizsgálatot indított az FC Barcelona ellen a José María Enríquez Negreirának adott állítólagosan jogtalan kifizetések miatt.

Március elején a barcelonai tartományi ügyészség vádat emelt a katalán klub ellen, korrupciót gyanítva. A vetélytárs Real Madrid is véleményt nyilvánított az ügyben, közölve, hogy készek az esetleges bírósági szakaszban is aktívan részt venni. Természetesen az igazság kiderítése érdekében, de az is nyilvánvaló, hogy egy ilyen elmarasztaló ítélet

óriási aduász lenne a fővárosi klub kezében a következő évekre, legalábbis a médiában.

Florentino Pérez elnök egyébként nem is utazott el az előző hét végi El Clásicóra.

Közelményt adott ki az UEFA is, amelyben tudatta, hogy etikai és fegyelmi bizottsága kinevezte felelőseit, akiknek feladata a Barcelona szerepének tisztázása az úgynevezett Caso Negreirában, vagyis a Negreira–ügyben. Az UEFA szerint feltételezhető, hogy a Barcelona megsértette a fegyelmi szabályzat 31. paragrafusának 4. pontját.

A CNN megkísérelte megtudni, hogy bűnössége esetén milyen szankciókra számíthat a katalán klub, illetve milyen szankcióktól kell tartania a Barcelonának. Az UEFA szabályzata erre az esetre meglehetősen széles lehetőséget kínál, az terjedhet a figyelmeztetéstől vagy a kicsit komolyabb pénzbírságtól egészen a nemzetközi sorozatokból való kizárásig.

A kizárás akár már a következő szezonban is érintheti a klubot, hiába lesz tagja a Bajnokok Ligája főtáblás mezőnyének.

Az ügyben az FC Barcelona részéről érintett lehet a korábbi elnökök közül Sandro Rosell és Josep Maria Bartomeu, valamint Oscar Grau korábbi vezérigazgató és Albert Soler, korábbi klubigazgató is.

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Andreu Dalmau