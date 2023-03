Az El Clásico eldöntötte, ki a spanyol király

A Real Madrid több mint szerencsés góllal szerzett vezetést (az ilyeneknél szokták azt mondani, hogy annak, aki szerezte, valójában nem volt köze hozzá…), ellenben óriási balszerencséje volt a nyolcvanadik percben, amikor tényleg csak a műszerek tudták megállapítani, hogy a néhány akcióval korábban beszálló Marco Asensio lesről mozgott vissza. Ugyanakkor a Madrid szinte minden ígéretes lehetőségéből gólhelyzetbe jutott, Marc-André ter Stegennek szinte nem is akadt bravúrja. Nem úgy a másik oldalon Thibaut Courtois-nak, aki, függetlenül attól, hogy hivatalosan Sergi Robertót tüntették ki a címmel, a mérkőzés legjobbja volt.

Talán a fentiek is jelzik, fordulatos, ellentmondásos és kiegyensúlyozott volt a rangadó, amelyre a Barcelona esetében rányomta a bélyegét az a tény, hogy nem történt volna tragédia a döntetlennél, de még a vereségnél sem.

Xavi sokáig gondolkodott azon, hogy kit válasszon a középpályás sorába, Sergi Robertót vagy Franck Kessiét. Utólag akár azt mondhatnánk, nem tudott volna rosszat húzni, mert mindkettő gólt szerzett. Mégis talán van némi jelzésértéke annak, hogy Xavi – legalábbis a hazai fronton játszott meccseken – jól és sikerrel választja meg mindig a megfelelő csapatot. Ha nem is múlt most sokon, de a tény vitathatatlan:

a Barca a tizenegy eddigi idei bajnokijából nyolcat egy góllal nyert meg, s két rosszabbul sikerült találkozó mellett mindössze egyen nyert fölényesen.

Ez is tudomány: harminc évvel ezelőtt Fabio Capello AC Milanja 1-0-s győzelmekkel uralta az olasz futballt. A mostani nem volt magabiztos győzelem. Kétségtelen, hogy ez a Barcelona már tudja, hogyan kell a szoros mérkőzéseket megnyerni.

Fel tudott állni hátrányból. A 9. percben Vinícius Júnior a bal oldalról beemelt labdájába Araujo beletette a fejét, a német kapus már nem tudott hárítani. Nem gyakori ebben a párharcban, s különösen a bajnoki mérkőzéseket tekintve az öngól, a XXI. században egyenesen az első volt. Egyébként minden sorozatot beleértve 2017 augusztusában, egy spanyol szuperkupa-mérkőzésen volt rá legutóbb példa, Gerard Piqué talált akkor a saját kapujába. De a Madrid vezetést szerzett. Mégpedig az első olyan góllal, amelyet a Barcelona a mostani bajnoki szezonban akcióból kapott a Camp Nouban.

Jött aztán a 45+2. percben Sergi Roberto egyenlítő gólja. Xavi éppen azért döntött Sergi Roberto mellett, mert gólerősebb a mostani szezonban, mint korábban. Bevált. A középpályás a mostani idényben már négy gólt szerzett, annyit, amennyit összesen elért az előző négy teljes idényben.

A 80. percben a VAR elvette Marco Asensio gólját – ez volt az első ilyen döntés az El Clásicók történetében –, majd a 92. percben az elefántcsontparti cserejátékos eldöntötte a rangadót.

Hat éve nem született ilyen kései győztes találat az El Clásicókon.

Bármennyire jó is a Barcelona eredménysora, kérdésként tehető fel, min vagy akár kin ment el a Real Madrid szempontjából a mérkőzés. A Marca és az AS (tehát a két madridi sportnapilap) egyértelműen Dani Carvajalban találja meg az egyik bűnöst. Az AS ráadásul még megengedte magának azt is, hogy az 1-10-es skálán nem hogy egyest, hanem egyenesen 0-t adjon Karim Benzemának. „Láthatatlan, ismét. Semmi sem. Nem adott megjátszható labdákat a tizenhatoson kívül, s nem ment semmire a büntetőterületen kívül. Mérföldekre van az Aranylabdát nyerő játékos zseniális formájától. Ritmus nélküli, lassú, alig futott, alig került játékba” – írta a lap.

Benzema tényleg gyenge teljesítményt nyújtott, de megérdemel annyi megjegyzést: kérdéses, hogy mennyire volt valóban bevethető állapotban, játszott-e volna, ha nem a Barcelona, hanem, mondjuk az Almería vagy az Elche az ellenfél.

Xavi csapata nagyot lépett a bajnoki cím felé, ahogyan mondani szokták, már másfél kézzel fogja a kupát. Korábban megnyerte a spanyol Szuperkupát és előnyben van a Madriddal szemben a Király-kupa elődöntőjében. Más kérdés, hogy a vasárnapi mérkőzés megmutatta, biztosra azért nem mehet. De jó esélye van arra, hogy a hazai fronton taroljon.

A Real Madridnak fő vadászterületként marad a Bajnokok Ligája – azt pletykálják, csak a királykategória megnyerése védheti meg Carlo Ancelotti állását.

