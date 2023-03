500 nap a párizsi olimpiáig – Gyulay Zsolt: „az öttusa és a kajak-kenu változásai nem igazán fekszenek nekünk”

500 nap múlva kezdődik a párizsi olimpia.

A franciák világ körüli stafétát szerveztek, Budapesten ebből az alkalomból reggel három evezősnyolcas vonult fel a Duna Országház előtti szakaszán, majd 2024 méteres futás következett, a nagykövetségek munkatársai, sportszövetségek, egyetemek képviselői vettek részt a Francia Intézet elől rajtolva.

Gyulay Zsolt MOB-elnök az InfoRádiónak hangsúlyozta, hogy remek rendezés és különleges hangulatú olimpia várható jövő nyáron Párizsban.

"Nemcsak egy sporteseményről beszélünk, hanem nagyon komoly kulturális programra is számíthatunk a francia fővárosban,

mind a megnyitó ünnepség, mind az egyes sportágak helyszínei olyan történelmi-kulturális helyszínek, amelyek különleges élményt fognak nyújtani az odalátogatóknak.

A sportolók is megteszik a dolgukat; az, hogy most 3 év szünet van két olimpia között, változik a kontinens is, nekik arra kell koncentrálni, hogy a legjobb teljesítményt a legtisztább eszközökkel elérjék" – fejtegette Gyulay Zsolt.

A MOB feladata olyan közeg felépítése, amely támogatja a kijutott sportolókat.

A szervezet elnökének Párizzsal kiváló tapasztalatai vannak, "nagyon kitesznek magukért a franciák", igaz, a magyar szervezőképességen nem tesz túl szerinte semmi.

"Már

az olimpiai falu is szinte kész

van, májusban végiglátogatjuk a helyszíneket. Én nagyon jó olimpiát várok, hosszú idő után tér vissza Európába az olimpia, Párizsba pedig épp száz év után" – említette.

Utalva a 3 éves ciklus összetömörödött kvalifikációjára és sűrű mezőnyére Gyulay Zsolt elmondta még, a mezőny mindig elképesztően nehéz, de az elmúlt tíz évben már nem csak Magyarország fektet nagy pénzeket a sportba, de például a lengyelek és Nyugat-Európa országai is.

"Olyan fejlesztések, olyan élsportprogramok vannak, amelyek a hagyományos sikersportágakban is megnehezítik a szereplést. Ráadásul

öttusában, kajak-kenuban a sportági változások nem igazán kedveznek nekünk, ezáltal még szűkebb a lehetőség a jó szereplésre;

de félreraknám ezeket a dolgokat, mert a jó sportoló, sportvezető mindig alkalmazkodik az új körülményekhez. Ha öttusában nem lovaglás lesz, hanem akadályverseny, akkor jó akadályversenyzőkkel kell szerepelni az olimpián, mert az olimpiai arany az olimpiai arany" – figyelmeztetett a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás