Kikapott a Ferencváros a Puskás Akadémiától

Az FTC legutóbb október 16-án szenvedett vereséget a bajnokságban, akkor a Mezőkövesd otthonában maradt alul. Azóta 13 meccsen maradt veretlen, hazai környezetben pedig a mostani volt az első veresége az idényben.

A Puskás Akadémia korábban még sohasem tudott bajnokit nyerni a Ferencváros vendégeként, most pedig három mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozatát is megszakította.

Az FTC előnye 11 pontra csökkent a tabella élén.

Ferencvárosi TC-Puskás Akadémia FC 1-2 (0-2)

Groupama Aréna, 7051 néző, gólszerzők: Botka (96.), illetve Komáromi (27.), Puljic (37.)

piros lap: Puljic (56.)

Ferencváros: Dibusz - Wingo, Kovacevic, Knoester, Botka - Boudjemaa, Sigér (Marquinhos, 60.), Vécsei (Auzqui, a szünetben) - Gojak (Sagal, 67.), Frederiksen (R. Mmaee, 60.), Traoré (Baráth, a szünetben).

Puskás Akadémia: Markek - Bartolec, Golla, Spandler, Ormonde-Ottewill - Levi (Slagver, 82.) Plsek (Van Nieff, 72.), Favorov, Komáromi (Mezghrani, 88.) - Gruber (Colley, 82.), Puljic.

Sztanyiszlav Csercseszov, az FTC vezetőedzője hat helyen változtatott csapatán a Bayer Leverkusen otthonában csütörtökön játszott Európa-liga-mérkőzéshez képest.

Az első félidő első felében leginkább a mezőnyben folyt a játék, a Puskás Akadémia feltolta a védekezését, s ez nem "ízlett" a hazaiaknak, a vendégek többször is labdát szereztek. A játékrész derekától egyre aktívabban támadott a felcsúti együttes, s ennek meg is lett az eredménye, tíz perc alatt kétszer is sikerült bevennie Dibusz kapuját, s még ezen kívül is volt egy nagy helyzete.

A szünetben cserékkel frissítette együttesét az FTC trénere, s élénkebbé vált a házigazda játéka. Puljicot második sárga lappal kiállította a játékvezető, emberelőnyben pedig fölénybe került az FTC, de még így sem tudta feltörni a Puskás Akadémia védelmét. A vendégek szórványos ellentámadásokkal még tíz emberrel is zavart tudtak okozni az FTC kapuja előtt, a hajrában pedig tördelték a játékot, s végül - bár a szépítés az utolsó percben összejött a Ferencvárosnak - megérdemelten távoztak három ponttal.

Nyitókép: MTI Fotószerkesztőség/Kovács Tamás