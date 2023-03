BL-nyolcaddöntő: a PSG játékosai már a tizenegyeseket gyakorolják

„A mi fiaink szeretik a Bajnokok Ligáját” – ez a tartalmában nehezen vitatható mondat a Bayern München a közösségi médiát kiszolgáló munkatársaitól ered. Azt plakátolták ki a mérkőzés előtti napon, hogy három kulcsjátékos az élen áll az első ötven BL-mérkőzésükön a legtöbb győzelmet arató játékosok listáján. Kingsley Coman, aki februárban, a Parc des Princes-ben a mérkőzés egyetlen gólját szerezte, az első félszáz BL-meccséből harminckilencet megnyert. Második a listán Joshua Kimmich (38), míg harmadik – Casemiróval és Nachóval holtversenyben – Thomas Müller (36).

A Bayern a királykategóriában játszott legutóbbi 17 hazai mérkőzéséből tizenötöt megnyert, a további kettőből egy döntetlenre végződött a Villarreal ellen. A német rekorderbajnok egyet bukott el, de azt éppen a mostani ellenfél, a PSG ellen, 2021. április 7-én.

Az a 3-2 a negyeddöntős párharc első mérkőzése volt, utána játszottak a csapatok a Parc des Princes-ben, ahol, akárcsak most, februárban, a bajorok győztek 1-0-ra. Akkor hiába, mert az idegenben szerzett több góllal a párizsi alakulat továbbjutott. Most azonban a PSG-nek nem elég 3-2-re győzni a továbbjutáshoz, az csupán a hosszabbításhoz elég, hiszen megszűnt az idegenbeli gólok szabálya.

Amikor a PSG legutóbb győzött az Allianz Arénában, Kylian Mbappé két gólt szerzett, a tavalyi világbajnokság gólkirályára most is nagy feladat vár. Akkor két gólt is Neymar készített elő, aki ellenben nincs a keretben, bokasérülése miatt körülbelül három hónapos kihagyásra kényszerül. Viszont játszik majd Lionel Messi, aki 2021 tavaszán még a Barcelona tagja volt. A február végén a 2022-es esztendő legjobbjának választott argentin szupersztár legutóbb 2015 tavaszán játszott a Bayern vendégeként, még a Messi, Suárez, Neymar trió tagjaként, de nem szerzett gólt.

A Le Parisien szerint a PSG játékosai gyakorolták a tizenegyesrúgást, mert a franciáknak nagyon rossz tapasztalataik vannak e tárgyban az elmúlt hetekben, hónapokban. A válogatott így veszítette el a világbajnoki döntőt az argentinok ellen, körülbelül két héttel ezelőtt a Monaco és a Rennes így búcsúzott az Európa-ligától. (Az AS Monaco nyilván nem francia, csak a francia futballballrendszerben szereplő csapat.)

A nap másik mérkőzését a Tottenham és az AC Milan játssza Londonban. Az angol csapatot ismét az olasz Antonio Conte irányítja majd. Az edző február 15-én ott volt a San Siróban, az 1-0-s vereséget hozó első mérkőzésen. Utána megműtötték az epéjét, játékosai nélküle verték meg a West Ham Unitedet és a Chelsea-t. Majd még mindig nélküle estek ki az FA-kupából a második vonalbeli Sheffield United ellen, s kaptak ki a Premier League-ben a Wolverhamptontól. Conte már ez utóbbi meccs előtt vissza akart térni, de az orvosa lebeszélte erről, még egy kis pihenőt javasolt. A Mister azonban vasárnap óta ismét munkában van.

Mind a két esti mérkőzés 21 órakor kezdődik majd.

Nyitókép: MTI/EPA/Teresa Suarez