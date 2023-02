Négy trófeát nyerhet tavasszal a Man United, az első megvan

A Manchester United az egyetlen csapat a legerősebb európai bajnokságok mezőnyét tekintve, amely akár négy trófeát is nyerhet tavasszal. A Premier League megnyerésére inkább matematikai az esélye (az Arsenal és a City is jobban áll), de a Ligakupa megnyerése mellett még versenyben van az Európa-ligában (következő ellenfele a Betis) és az FA-kupában (március elsején, szerdán: West Ham United) is.

Vasárnap 2-0-ra nyerte a Wembley-ben a Newcastle United elleni Ligakupa-döntőt, az első gólt Casemiro fejelte, a másodiknál, Marcus Rashford lövése után, egy védőről, Sven Botmanról került a labda a hálóba. A Szarkák nem játszottak rosszul a második félidőben, de a Man United megérdemelten szerezte meg a trófeát.

Ten Hag eddig minden nehézségen úrrá lett nyári érkezése óta, másképpen fogalmazva, minden csatát sikerrel vívott meg. Érthetjük alatta elsősorban a Cristiano Ronaldo-kérdés megoldását, de azt is, hogy jól összerakta a csapatot, amely sokat erősödött Casemiro érkezésével és Marcus Rashford megújulásával. A brazil pályafutása során eddig, klubcsapataiban, 17 döntőt játszott, s ezekből 16-ot megnyert. A legutóbbi kilencet mind megnyerte, a mostani Ligakupa-döntő előtt négyszeres BL-győztes, háromszoros klubvilágbajnok, egyszeres spanyol Király-kupa-győztes lett. Vasárnap őt választották a mérkőzés legjobbjának.

Ten Hag 40 mérkőzésen dirigálta eddig a Manchester Unitedet, a mérlege 29-5-6, ez kimagasló, 72,5 százalékos győzelmi mutatót jelent. A Manchester United öt év és 278 nap után nyert ismét egy trófeát (akkor José Mourinhóval diadalmaskodott az Európa-ligában), 1983 óta nem volt ilyen hosszú sikertelen időszaka.

Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall