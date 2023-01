Wladár Sándor fontos hírrel érkezett Hosszú Katinkáról

Hosszú Katinka csütörtökön elkezdte a budapesti felkészülést a kaposvári felnőtt országos bajnokságra, amelyet április 19. és 22. között rendeznek.

Wladár Sándor emlékeztetett, hogy Sós Csaba kapitány ennek zárulta után fogja csak lezárni a fukuokai vb-csapatot. A remények szerint ebben a háromszoros olimpiai bajnok is helyet kap, de ez az ob-n nyújtott teljesítményén áll.

„Reméljük, hogy ott tud maradni még mindig, de ehhez neki nagyon-nagyon sokat kell még dolgoznia” – fogalmazott a sportvezető. Megjegyezte azt is, hogy az úszás egy olyan sportág, amelyben nincs igazán helye a magánéletnek, a szórakozásnak, csak a kemény munkának.

Ahogyan az most már több éve megszokott, 2022 is Milák Kristófról szólt a magyar úszósportban, hiszen a Honvéd klasszisa a 100 és 200 méter pillangó mellett most már gyorsúszószámokban, valamint a váltó tagjaként is versenyről versenyre maradandót alkot. Így nem is meglepő, hogy a sportújságírók döntése értelmében ő lett 2022-ben az Év sportolója.

Arra a kérdésre, hogy lehet-e feljebb Milák Kristófnak, az elnök úgy vélekedett: idén talán nem, 2024-ben azonban igen.

„Azt mondtam a Kristófnak, hogy ha valóban egy ikonná szeretne válni, egy nemzeti példaképpé – bár nyilván már most is az –, azt úgy érheti el, ha Párizsban újra fel tud állni a dobogó tetejére” – tette hozzá a sportvezető. Emlékeztetett:

a magyar úszósportban két embernek sikerült két egymást követő olimpián győznie, Egerszegi Krisztinának és Darnyi Tamásnak.

Wladár Sándor egyetértett Sós Csabával, aki szerint Milák Kristófnak a saját kezében van a sorsa, miután 200 pillangón nincs olyan versenyző, aki utolérheti – a párizsi olimpiáig hátralévő – bő másfél évben, de azért nem szabad hátradőlni sem, sokat kell tenni érte. Megjegyezte, hogy a budapesti vb előtt azért az edzőjének, Virth Balázsnak is volt olyan időszaka, amikor az infarktus határán lehetett, mert Milák Kristóf néhány napra eltűnt.

Ilyen értelemben nem árt odafigyelni Tokió aranyérmesére – jegyezte meg Wladár Sándor, hozzátéve: egy időigényes érési folyamat, amíg egy olimpiai bajnok úszó megérti, hogy mi dolga van ebben az életben, hogy van kötelesség és felelősség, és „ebben Kristóf jó úton jár”.

A teljes interjú az InfoRádió Vegyesúszás című műsorában hangzott el

