Balesetben halt meg a vérfagyasztó videóiról ismert egykori ralis

Balesetben 55 éves korában életét vesztette Ken Block egykori raliversenyző, népszerű YouTube-videóiról ismert sportember, homobilozás közben esett rá saját járműve Utah államban egy meredek lejtőn - olvasható az NSO-n.

Pályafutása során több ralibajnokságban is elindult, köztük a WRC-ben is. Munkásságát milliók követték, a Hoonigan- és a Gymnkhana-videókat is ő álmodta meg.

Nyitókép: Pixabay