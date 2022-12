Messi beszólásával nyomasztottak a sakkvilágbajnokságon - fotó

"Qué mirás, bobo?", vagyis magyarul körülbelül "Mit bámulsz, te idióta?" – vetette oda ingerülten Lionel Messi a labdarúgó-világbajnokság Hollandia–Argentína mérkőzése után az ellenfél duplázó játékosának, Wout Weghorstnak, miközben élőben nyilatkozott az egyik argentin tévéállomásnak.

A beszólás végigfutott a közösségi oldalakon és elindult a mémmé válás útján. Most pedig, úgy tűnik, visszatért a sport világába: ezt a feliratot viselte pólóján játék közben Jan Alekszandrovics Nyepomnyascsij orosz nemzetközi nagymester a kazahsztáni Almatiban rendezett rapidsakk-világbajnokságon.

Az Index azt írta, a rendezőknek nem nyerte el a tetszését a póló, és felszólították a világbajnok Magnus Carlsen legutóbbi kihívóját, hogy az alkalomhoz illő öltözékben jelenjen meg.

A rapidsakk-világbajnokságot egyébként Carlsen nyerte meg 13 fordulóban szerzett 10 pontjával, a most már román színekben versenyző Rapport Richárd nyolcadik lett 9 ponttal, Nyepomnyascsij pedig tizennegyedik 8,5-tel.

Messi ??



“Que miras bobo”



“What are you looking at you fool” #WorldCup pic.twitter.com/T9eItrMihX — Sacha Pisani (@Sachk0) December 9, 2022