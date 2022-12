Wladár Sándor: Atomtámadást hárított el a kormányzati segítség a magyarországi uszodáknál

Wladár Sándor, Magyar Úszó Szövetség elnöke bízik benne, hogy a jövő évben is nyitva maradhat az a 77 uszoda, amelynek működését a sportállamtitkárság támogatja. Az InfoRádióban beszélő sportvezető reményei szerint tavasztól már könnyebb lesz az üzemeltetők helyzete.

"Ha nem érkezett volna kormányzati segítség, hogy 77 uszodát nyitva tudunk tartani, akkor teljesen biztos, hogy egy hirosimai atombomba-támadás utáni állapotot látnánk, minden, de minden bezárt volna, az évtizedes teljesítmény, invesztíció, ami mögöttünk van - hisz sok uszoda épült -, mind hamvába hullott volna. Talán a felnőtt válogatottat meg tudtuk volna menteni, de az utánpótlás és minden, de minden elveszett volna" - fogalmazott egyenesen Wladár Sándor.

Most az úszószövetségen a sor, hogy asztalra tegye javaslatait arról, hogy mely intézmények a kiválasztottak, melyek menekülhetnek meg a rezsiválság idején. Ezt követően

a Magyar Nemzeti Sportközpontok bevonásával készül szakmai-pénzügyi terv és egyeztetés

arra, hogy mi legyen 2023 januárjától.

Wladár Sándor szerint viszont már körvonalazódik, hogy nem csak a 2023-as első negyedévre, hanem az év egészére is lesz forrás az úszósport legfontosabb intézményi feltételeinek megteremtésére.

"Meggyőződésem, hogy

márciusban lesz változás: az energiaárak le fognak menni, a gázárak is,

túlnyomórészt gázzal fűtik a medencéket, és sokkal könnyebb helyzet alakul ki" - mutatott rá.

Ami már garantált, hogy 47 önkormányzati vagy egyéb üzemeltetésű uszoda segítséget kap, emellett 30 MNSK-intézmény, méghozzá március végéig.

Folyamatos a kapcsolat a vízilabda-szövetséggel is - az elnökváltás ellenére is -, közösen is rajzolták meg az országtérképet, hogy "hol kell nyitva maradni".

"A vizes sportok meglesznek ezzel a 77-tel, ha januártól márciusig tudjuk folytatni" - fogalmazott Wladár Sándor.

