Már a labdarúgó NB I-et is elérte a stadionbezárás

Honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot a labdarúgó NB I-ben szereplő Budapest Honvéd FC, hogy költségcsökkentési okokból bezárják a kispesti stadiont.

Továbbá a klub intézményeiben korlátozzák a hőmérsékletet és az energiafelhasználást, ahol csak lehet, home office-t vezetnek be, átszervezik az akadémia és az első csapat edzéseit, hogy a világításon is lehessen spórolni, és más rendben tartják karban a pályákat is. A pályafűtés idén télen elmarad.

Az irodák nyitvatartása korlátozott lesz, ugyanígy a Honvéd Shop.

A stadionzárra a Ferencváros elleni, november 13-ai mérkőzés után kerül sor, a döntést január végén vizsgálják felül, mérlegelve, hogy hová vihetik a hazai meccseket a későbbiekben.

Nyitókép: Dernovics Tamás / magyarepitok.hu