Messzire juthatott a Messiért vívott harcban az Inter Miami

A hétszeres aranylabdás klasszisnak 2023 nyarán jár le a szerződése a PSG-nél. Messi csak jövőre dönt arról, hogy szerződést hosszabbítson-e, vagy pedig inkább a Barcelonához menjen, amellyel jelenleg is zajlanak belső megbeszélések az argentin támadó visszatérésének előkészítésének ügyéről.

A harmadik kérő a részben David Beckham tulajdonában álló Inter Miami - velük kapcsolatban írta most a The Athletic, hogy a több éve zajló egyeztetések (amelyek kapcsán egy apartmant is vett ott Messi két éve) az utóbbi hetekben felgyorsulni látszanak: Jorge és José Mas – az Inter Miami társtulajdonosai David Beckham mellett – vezetik a tárgyalásokat, és már több találkozóra is sok került Messi édesapjával, Jorge Messivel - írta a sportal.hu. Az Inter Miami arra számít, hogy az argentin jövő nyáron csatlakozik hozzájuk.

Az azonban bizonyosnak tűnik, hogy a világbajnokság befejezéséig valószínűleg nem ülnek ismét tárgyalóasztalhoz a felek.

Nyitókép: MTI/AP/Francois Mori