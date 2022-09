Messi sokmilliárdos befektetés mellett döntött

Lionel Messi, a Paris Saint-Germain focistája legtöbb pénzét ingatlanban tartja: Barcelonában,Rosárióban, Ibizán és Miamiban is van háza, és egyik sem kicsi – írja a Bors.

Kedvence is a barcelonai Casteldefellsben, közelebbről Bellamarban található építmény, amely felett a tökéletes nyugalom biztosítása érdekében repülőgépek nem húzhatnak el. A 2,6 milliárd értékű építményben van egy olyan szoba is, amelyben a pályafutása során beszerzett mezgyűjteménye található – három gyermeke kedvéért egy kispályás füves focipályát is építtetett.

A Miamiben található apartmanja az óceánra néz. Ezt 2020-ban azért választotta, mert állítólag a David Beckham neve fémjelezte Inter Miami csalogatta. Jelenleg arról szólnak a hírek, hogy a 2,3 milliárdos, a Sunny Isles Beach-en található lakást árulja. Négy hálószobát építettek Messinek, a teljes kikapcsolódást szolgálja a jógaszoba, és kialakítottak egy olyan részt, amelyben 1000 palack bort tárolhat.

Messi és családja valamennyi nyarat Ibizán tölti, itt egy 4,4 milliárdos apartmanba fektettek be. A 2018-ban vásárolt MiM Ibiza-szállóját sohasem nem adná el, mert abból szép bevétele származik.

Szülővárosában, Rosárióban épült az Erőd nevű, 25 szobás valódi palotája (értéke: 1,4 milliárd), melyet édesapja, Jorge rendezett be. Ha egyszer végleg hazaköltözik, várja egy föld alatti mélygarázs, melyben 15 autó kap helyet.

Messi jelenlegi csapata a párizsi Villes de Neuilly-ben bérel neki egy luxusapartmant.

