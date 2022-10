Atlétikai vb: az első szám a versenyfutás a jegyekért

Az atlétikai világbajnokság nagyköveti feladata nagyon közel áll a szívemhez, és egyfajta kárpótlásként adta a sors ahelyett, hogy ott legyek a pályán és gátak fölött versenyezzek a világ legjobbjaival – mondta Baji Balázs, és a világbajnoki bronzérmes gátfutó hozzátette, így mégis részt vehet a hazai rendezésű világbajnokságon.

A vb rajtjáig még nagyjából 300 nap van hátra, de valójában nagyon kevés az idő és sok a feladat a nagykövet szerint. A legfontosabb a nemzeti atlétikai központ építése, ez nagyon jól halad és nagy biztonsággal lehet mondani, hogy határidőn belül elkészül. A következő lényeges feladat a jegyeladás.

"Nagyon szeretnénk november végén, legkésőbb december elején elkezdeni az értékesítést, hiszen szeretnénk, ha karácsonyra már meg lehetne a világbajnokság jegyeit vásárolni" – emelte ki Baji Balázs, de hozzátette, a szervezésben ezenkívül is rengeteg kisebb-nagyobb teendő van. "Mindenkinek megvan a feladata,

mindenki azért dolgozik nap mint nap, hogy a valaha volt legjobb atlétikai világbajnokságot hozzuk össze Budapesten"

– jelentette ki.

Az idén Eugene-ban rendezték a világbajnokságot, Baji Balázs szerint egy olyan stadionban, amely nem feltétlen volt erre alkalmas. Ettől függetlenül mindenkitől azt hallotta, hogy nagyon jól szervezett és nagyon jó hangulatú atlétikai világbajnokságot szerveztek az atlétika egyik ikonikus helyszínén. A budapesti szervezők nem is az amerikai vb-t tekintik mércének, hanem inkább a londoni 2017-es világbajnokság az etalon és a követendő példa. Akkor a magyar csapat két érmet nyert, most ilyen elvárást nem is akar a korábbi vb-bronzérmes megfogalmazni.

"Az atlétikában a dobogóra felállni elképesztő nehéz feladat, úgyhogy inkább azt szeretnénk, és azért dolgozik az atlétikai szövetség és az összes atléta, hogy a lehető legtöbben bekerüljenek a 12-es, de főképp a 8-as döntőbe, az már önmagában óriási sportsiker a versenyszámok mindegyikében. Ha ezen belül valaki reménykedhet abban, hogy dobogó közelbe kerülhet és ez sikerül is, akkor az tényleg felteszi az i-re a pontot" – mondta.

Szerintem nem is ez határozza majd meg a budapesti világbajnokság sikerét, hanem az, hogy mennyit fejlődik és gyarapodik a hazai atlétika ettől a sporteseménytől, mert ezzel olyan fejlődési útra léphet, amely akár tíz évekre megalapozhatja a sportág hazai sikerességét.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán