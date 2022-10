Évtizedes mélyponton a spanyol klubfutball – megnéztük a számokat

Táblázatszerűen, a nyolcaddöntőbe, a legjobb 16 közé, a BL tavaszi folytatásába jutott csapatok nevével.

2013: Real Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia

2014: Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid

2015: Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid

2016: Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid

2017: Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Sevilla

2018: Real Madrid, Barcelona, Sevilla

2019: Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid

2020: Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Valencia

2021: Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Sevilla

2022: Real Madrid, Atlético Madrid, Villarreal

2023: Real Madrid

Azaz a legutóbbi tíz teljes idényben egyszer sem fordult elő, hogy legalább három spanyol ne került volna a legjobb tizenhat közé, most pedig egy lesz csupán. A Real Madrid, ahogyan most is, az előző tíz szezonban is továbblépett a csoportkörből, nem mellékesen abból a tíz kiírásból ötöt (!) megnyert. nyilvánvalóan más kategóriát képvisel ebben az évtizedben, mint a riválisai.

A Barcelona a Messi-korszak erre a periódusra eső részében mindig eljutott az egyenes kieséses szakaszig, az argentin csillag Párizsba szerződése óta ellenben egyszer sem.

Az Atlético Madrid is viszonylag konstans szereplő volt eddig, Diego Simeone 2011. decemberi érkezése óta, amikor a BL-ben indult – egyetlen kivétellel, 2017–2018 volt az – mindig eljutott a legjobb tizenhatig. Most nem.

A Sevilla az Európa-liga legsikeresebb szereplője, de a BL-csoportkört sem 2021-ben, sem 2022-ben nem tudta sikerrel megvívni. Tavaly a Lille és a Salzburg, idén a Bruges és a Porto végzett előre, egyik sem tűnt előzetesen megoldhatatlan feladatnak.

A nagy bukás az Atléticóé és a Barcelonáé. Az Atléti az elmúlt hetekben javított hazai mérlegén, a Real Madrid elleni, szeptember 18-i vereség óta nem kapott ki. De akadt egy rossz periódusa, s a BL-ben az egész 2022-es évben gyengélkedik: kilenc mérkőzéséből csak kettőt nyert meg. Most szerzett két gólt a Bayer Leverkusen ellen, de előtte 270 percen keresztül nem tudott gólt szerezni. Egyetlen őszi győzelmét az FC Porto ellen aratta ősszel, úgy, hogy a rendes játékidő letelte után talált kétszer is a kapuba – az ilyesmiben mindig erős a szerencsefaktor.

Egy csapattól, amelynek olyan csatárai vannak, mint Antoine Griezmann, Álvaro Morata, Joao Felix, Matheus Cunha és Ángel Correa, ez nagyon szerény teljesítmény. Ugyanakkor mielőtt rajtuk vernénk el a port: már nem olyan a védelem, mint az előző évtized derekán volt. A számok legfeljebb orientálnak, de nem adnak mindenre választ, mégis érdemes kiemelni: az Atlético 2013 és 2017 ősze között egyetlen idényben sem kapott a csoportszakaszban négy gólnál többet.

Még akkor sem (2017–2018), amikor kiesett. Ám az elmúlt években ez a szám jelentősen megugrott, 2020 és 2021 őszén is nyolc-nyolc kapott gól szerepelt a csapat neve mellett, de tavaly például ezekből ötöt a csoportelső Liverpool szerzett, továbbment az Atléti is.

Idén már nem, az öt mérkőzésen kapott hét gól túl sok volt a mindössze négy szerzetthez képest. S még hátra van egy portói kirándulás…

Az Atlético is rengeteget veszít azzal, hogy nem jutott be a legjobb 16 közé, de akkor mit mondjon a Barcelona, amely továbbra is óriási bajban van, csak mindenféle – teljesen törvényes – trükközés után tudta a nyáron leigazolt játékosait regisztráltatni. A klub 153 millió eurót költött a keret megerősítésére, az új szerzemények közül Raphinha, Koundé, Lewandowski, Kessié, Bellerín és Marcos Alonso is játszott a Bayern München ellen szerdán. Egyik rosszabb volt, mint a másik. (A sérült Christensen ingyen érkezett a Chelsea-től.)

No, de mire ez az óriási beruházás – a Barcelona a legtöbbet költő nem angol klub volt a nyáron –, ha ennyi az eredménye? Erre keresik most, csak nem találják a választ a Camp Nouban. Már szerdán, a mérkőzés előtt nyilvánosságra került Xavi terve, hogy a négy kapitányt, Piquét, Busquetset, Jordi Albát és Sergi Robertót elengedi nyáron a klub, ez a mostani ősz alapján sem meglepetés.

De akkor mi kellene? Alkalmasint türelem, amiből egy ilyen eredményes klub esetében kevés van. Mert egyszerűen idő kérdése, hogy azok a játékosok, akiket, például, az elmúlt két évben Európa legjobb fiataljának választott a France Football, mint Pedri és Gavi, beérjenek. Nagyon kevés csapatnak van olyan erős U23-as állománya Európában, mint a Barcelonának.

