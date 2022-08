Felpörgött a piac, sztárklubok is igazolnak a hajrában

A PSG szinte már megszerezte a Napolitól Fabián Ruízt, s nagyon közeli a megállapodás – gyakorlatilag már csak a papírmunka hiányzik – Carlos Soler ügyében is. A Valencia játékosa 20 millió euró körüli összegért érkezik a francia bajnokhoz. A PSG több játékost is elengedne, Gueye és Kurzawa is Angliába, az Evertonhoz, illetve a Fulhamhoz készül. Paredes pedig Olaszországba, a Juventushoz. Lehet, hogy Keylor Navas is távozik, mégpedig a Napolihoz.

A Manchester United véglegesítette a brazil Anthony szerződtetését, az Ajax körülbelül százmillió eurót kap érte. A holland klub a jelek szerint nem tudja visszaszerezni a Chelsea-től Hakim Zijest, ellenben jó esélye van a Sevilla csatárának, Lucas Ocamposnak a megvételére. Mindössze 20 millió euróért. Ocampos helyére a belga válogatott Adnan Januzaj megy, a Real Sociedadtól.

Vissza a Manchester Unitedhez: David de Gea mögé érkezik második számú kapusnak, kölcsönbe, Martin Dubravká, a Newcastle-től.

A Chelsea holnap bejelenti Wesley Fofana érkezését a Leicester Cityből, az ár 70 millió euró körüli, a játékos túl van az orvosi vizsgálaton. Szeretné megszerezni Pierre-Emerick Aubameyangot, a Barcelonától.

Az Atlético Madrid kölcsönveszi a Tottenhamtól Sergio Reguilónt.

A Bayer Leverkusen kölcsönvenné Robin Gosenst, az Internazionale német válogatott védőjét.

A Manchester City a Borussia Dortmundtól vinné középhátvédet, Manuel Akanjit.

Nyitókép: Wallace Woon