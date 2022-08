Beigazolódott a Valter Attila körüli pletyka

A jelenleg a Groupama-FDJ-t erősítő 24 esztendős magyar bajnok klubváltásáról már egy hónapja keringtek információk – különösen a holland és belga – szaksajtóban, a hivatalos bejelentésre hétfőn, a csapat Twitter-oldalán került sor. A magyar kerékpáros három évre, 2025-ig kötelezte el magát a holland alakulathoz.

„Úgy gondolom, a Jumbónál megfelelő lesz környezet a további fejlődésemhez. Egy topcsapathoz szerződtem, remélem, a következő években ki tudok teljesedni” – fogalmazott a Jumbo honlapján Valter Attila.

A magyar kerekes a Cube-Csömör és a Pannon Cycling Team kerékpárosa volt, mielőtt a CCC-hez szerződött, amelynek kontinentális, majd World Tour-csapatát erősítette. A tavalyi és idei évet a Groupama-FDJ-ben töltötte.

Hello boys!? Three new riders for our team?



?? @ValterAttila

?? @JTratnik

?? Thomas Gloag



Read more about these transfers⤵️ — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 29, 2022