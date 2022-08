Kozák Luca a müncheni csodaezüst után már Budapestre figyel

"Titkon számítottam rá, hogy ott tudok lenni a legjobbak között, esetleg fel tudok futni a dobogóra, de nyilván úgy voltam vele, ha én jól futok, akkor azon fog múlni, hogy a többieknek milyen napja lesz. Én nagyon magabiztosan úgy éreztem, hogy jó formában vagyok a selejtező előtt" – nyilatkozott az InfoRádióban Kozák Luca, a friss Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó.

A sportoló szerint már az elődöntőben elért 12,69 másodperces országos rekordból tudta, hogy a döntőben is jól fog menni. "A melegítés is nagyon jól sikerült, és miután tényleg egy nagyon laza futással tudtam ezt a 12,69-et, bíztam benne, hogy a döntő is ugyanilyen jól, ha nem jobban sikerül. Szerintem az, hogy kétszer megfutottam ezt időt, nagyon jó" – mondta.

Pedig papíron a lengyel, a holland és az európai ranglistavezető brit ellenfele esélyesebbnek tűnt, mert mind a hármunknak jobb az egyéni csúcsa, de Kozák Luca nem foglalkozott az esélyekkel.

"Még nem volt felnőtt világversenyről soha érmem, sőt száz gáton döntőt sem futottam még, úgyhogy egyértelműen ez eddig az eddigi legnagyobb sikerem"

– mondta.

A gátfutót nem nyomasztotta, mert a versenyszáma előtt már Madarász Viktória gyaloglásban bronzérmet szerzett, Halász Bence pedig kalapácsvetésben lett ezüstérmes. Mivel a versenyek legvégén szerepelt, szerinte a legrosszabb az volt, hogy ugyanúgy a tévéből látta az eseményeket, mint aki otthonról követte a versenyeket.

KAPCSOLÓDÓ Kozák Luca Eb-ezüstérmes 100 gáton A müncheni verseny zárónapján futott fel a dobogóra a magyar atléta....

"Kicsit sajnálom, hogy ezekből kimaradtam, és mint néző nem tudtam élvezni a helyszínen a versenyeket. Viszont így lett összerakva az időrend, ezzel semmit sem tudtam kezdeni. Próbáltam tényleg mindig magamra fókuszálni, de nem volt könnyű ez a várakozás, hiszen már nagyon versenyeztem volna. Láttam, hogy nagyon jó eredmények születnek, nagyon jó hangulat van a pályán, és

én meg csak vártam, hogy végre sorra kerüljek én is"

– mondta.

A sportoló elmondása szerint a világbajnokság és az Európa-bajnokság "két teljesen különböző verseny". Az Európa-bajnoki ezüstérem szerinte "nem teljesen feledtette", hogy a világbajnokságon nem tudott indulni. "Örülök, hogy így sikerült a felkészülést összehozunk, és itt lehettem a legjobb formában. Az, hogy a világbajnokságon mi lett volna, nem tudom így utólag" – jelentette ki.

Kozák Luca szerint a vb-n kiemelkedő eredmények születtek, mert új világcsúcs született, és 12,50 másodperc kellett a döntőbe jutáshoz is, ami máskor akár dobogót érhetett. Nagyon erős mezőny gyűlt össze, ahol csak egy európainak sikerült bejutni a döntőbe. "Örülök, hogy az Eb-n tényleg sikerült jól szerepelnem. Lehet, hogy a vb-n is jól szerepeltem volna, de ez csak egy 12. helyezést ért volna. Igazából én nem tudom, hogy mi lett volna, de már annyira nem is érdekel" – jegyezte meg.

Jövőre viszont Budapesten lesz a világbajnokság. "Mesébe illő lenne, ha hazai közönség előtt tudnék egy nagyot alkotni, és én tényleg azon vagyok, hogy sikerüljön. Egy világbajnokság azért sokkal nagyobb verseny, mint egy Európa-bajnokság, de én nagyon várom, és tényleg szeretem a kihívásokat. Bízom benne, hogy jövőre itthon is nagyon jót tudok majd futni" – nyilatkozta a Kozák Luca.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd