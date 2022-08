Forma–1: új pilóta mutatkozik be a hét végén

A Forma-1-es Belga Nagydíjat nem a megszokott felállással kezdi az AlphaTauri: Pierre Gasly helyén a Red Bull juniorja, Liam Lawson fog vezetni. A 20 éves új-zélandi versenyző először fog F1-es versenygépet vezetni egy nagydíjhétvégén, egyúttal az AlphaTauri is letudhatja ezzel az ifjoncoknak kötelezően biztosítandó tesztlehetőségek egyikét – írja a vezess.hu.

Lawson jelenleg a Forma–2 nyolcadik helyén áll, így még messze van attól, hogy a Red Bull esetleg beültesse a Forma–1-be állandó pilótaként Gasly vagy Cunoda Juki helyére. Több Red Bull-támogatást élvező pilóta is jobban áll nála a bajnokságban, például Jehan Daruvala vagy Ivasza Ajumu is.

Új-zélandi pilótát utoljára 2019-ben láthattunk a Forma-1-ben Brendon Hartley személyében, aki szintén a Red Bull segítségével került be az AlphaTauri elődjéhez, a Toro Rossóhoz. Az óceániai ország világbajnokot is adott a sportágnak Denny Hulme személyében 1967-ben, de Bruce McLaren, illetve csapata is innen indult.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt