Varga Zsolt: felkavaró és örömteli élmény

Felkavaró, még ha örömteli élmény is, mivel ez, ennek a szakmának a csúcsa - kezdte nyilatkozatát Varga Zsolt. Majd azzal folytatta, hogy úgy érzi magát, mint a visszafogott versenylovak, hiszen már holnap kezdené az edzéseket.

"De előbb csapatot kell hirdetni és csak utána kezdődhet a munka" - mondta az új kapitány. Majd sietett hozzátenni, nincs vesztegetni való idő, hétfőig kihirdeti az új válogatott keretet, hogy aztán mielőbb elkezdődhessen a felkészülés.

A válogatottat segítő stáb is legalább ennyire fontos, ezért Varga Zsolt közölte, hogy már egyeztetéseket kezdett néhány szakemberrel. Amint sikerült megállapodni velük, azonnal nyilvánosságra is hozza a szakmai segítők neveit. Mindenesetre

a szövetségtől szabad kezet kapott

ahhoz, hogy összeválogassa a közvetlen munkatársait.

A legfontosabb feladatnak Varga Zsolt most azt nevezte, hogy megtalálja a megfelelő embereket, akik - mint fogalmazott -,

"akár meghalni is képesek egymásért".

Nekik is meg kell érteniük, hogy a védekezés nyeri a meccseket. Ezért a válogatottba csak olyanoknak van helye, akik nemcsak támadni tudnak, hanem - a kapitány szavaival élve - "ezt a fajta vízhordó munkát is el tudják végezni". A kapitány szerint ezt mindenkinek egyformán kell tennie, ráadásul még a csaptank ezt szerinte is kell ezt a fajta munkát. "Én ezeket az embereket szeretném megtalálni - hangoztatta az vízilabda válogatott új kapitánya.

Varga Zsolt elmesélte, hogy már egyeztetett a távozó kapitánnyal, Märcz Tamással, aki megígérte, hogy átadja azt a programot, amit felépített, mivel ez mindenképpen jó kiinduló pontnak. Ebből már látni lehet, hogy milyen túrákat épített be az előző csapat vezető, hol és mikor vannak válogatott mérkőzések, kupa versenyek.

Az új szövetségi kapitány

elkerülhetetlennek nevezet a csapat fiatalítását is,

bár ezzel kapcsolatban nem mondott konkrétumokat. A szeptember közepén, Splitben rendezendő 35. Európa Bajnokságról szólva Varga Zsolt igyekezett óvatosan fogalmazni, de nem titkolta, hogy a lelke mélyén győzelmet vár a magyar csapattól. Kiemelte, hogy egy-egy játékos felkészítése éveket vesz igénybe, ezért arra összpontosít, hogy megtalálja azokat, akik az olimpián eredményesen szerepelhetnek majd.

Az új kapitány

a következő tíz és fél hónapban egyszerre lesz a válogatott és az FTC edzője is.

Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy csak pontos tervezéssel és a segítők támogatásával tartja elképzelhetőnek, hogy sikeres munkát végezzen egyszerre mindkét poszton. Könnyebbséget jelent, hogy a következő szezonban nagyon kevés az átfedés a klubcsapat és a válogatott programja között. Ezért tudta elvállalni a vízilabda szövetség felkérését - mondta Varga Zsolt, a vízilabda válogatott új szövetségi kapitánya.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás