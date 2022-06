Nyomós ok miatt marad távol a vizes-vb-től Cseh László

Első gyermeküket várja Cseh László úszó világbajnok és felesége. Az úszó a kedvenc időtöltését is félretette, hogy a családjára koncentráljon, hiszen kislányuk megszületését július elejére várják – írja a Borsra hivatkozva a Ripost.

„Imádok horgászni, ha időm engedte, még aktív úszó koromban is rendszeresen részt vettem a különböző pecaversenyeken. Most még erről a hobbimtól is lemondtam, mert első a család” – nyilatkozta a lapnak Cseh László.

A visszavonult úszó arról is beszélt, hogy miért nem látogat ki a vizes világbajnokságra a Duna Arénába. Elmondása szerint még korainak tartja, hogy testközelből figyelje az eseményeket, inkább otthon, a képernyő előtt drukkol.

„Bevallom, nekem még nagyon korai volna a helyszínen, testközelből figyelni az eseményeket. Még nem telt el annyi idő a visszavonulásom óta, hogy ne jusson eszembe, milyen érzés volt anno, itthon, magyar közönség előtt rajtkőre állni és megküzdeni a világ legjobbjaival” – fogalmazott.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás