Sós Csaba: Milák Kristóf jobb formában lehet, mint az olimpián

Kedd este lehet először éremesély a hazai rendezésű vizes-világbajnokságon.

Az olimpiai bajnok úszó Milák Kristóf remekelt a gyorsváltóban, aztán hétfő délelőtt a legjobb idővel jutott tovább 200 m pillangón és vár rá a hétfő esti elődöntő.

Sós Csaba szövetségi kapitány az InfoRádióban elmondta, a váltóúszás alapján "úgy tűnik, jobb formában van, mint az olimpián, az előfutamban is jobbat ment, mint a játékokon, de majd az elődöntőben meg a döntőben meglátjuk".

A szakvezető szerint a valódi kihívás a világcsúcstartó számára csak önmaga.

Hogy félnek-e tőle a riválisok, vagy inkább már a verhetetlen kategóriába sorolják, arról azt mondta, "ha van egy kis rutinjuk, akkor nem foglalkoznak vele". Egy példával is illusztrálta véleményét: Széchy Tamás sosem küldte medencébe tanítványait feltartott zászlóval, de Czene Attilának azt mondta, a második helyre figyeljen a finn Jani Sievinen mögött.

"Normális edző nem mondhatja azt a tanítványának, hogy a Milákot kell megverni, nem jó ötlet"

- tette hozzá Sós Csaba, aki csodálkozna, ha a Duna Arénában hétfőn, kedden maradna üres szék.

A 200 m férfi pillangó másik magyar szereplője Kenderesi Tamás, aki szerinte a döntőre fogja "felszívni magát".

"Nemzetközi rutinja van, hat évvel ezelőtt az olimpián már érmet nyert. Tudja, mennyit kell úszni reggel, és hatalmas hajrás. Az olimpián is pár század választotta el az éremtől tavaly." A kapitány a többiekről Férfi 4x100-as gyorsváltó: "Egy olimpiai ötödik hely után most úgy voltak ötödikek, hogy fél karnyújtásnyira voltak az ezüstéremtől. Nincs persze ha... Ez egy elitalakulat, ott vannak a világ élvonalában."



Hosszú Katinkáról: "Katinkától ez volt várható, láthatóan megfeszült ezért a hetedik helyért 200 m vegyesen, nagy dolog ez egy háromszoros olimpiai bajnoktól."



Szabó Szebasztiánról: "Olyan számot úszik 50 m pillangón, ahol vagy kijön a vége, vagy nem. Persze Caeleb Dresselnek mindig kijön a fal. Titkon azért én is bíztam benne, hogy egy érem kicsúszhat, hiszen tavaly Európa-bajnok volt, és most Európa előzte meg. Az előző vb-n is piszkálta a bronzérmet, de még egyszer mondom, ez egy ilyen versenyszám." Az "őrségváltásról": "Amit öt évvel ezelőtrre gondoltam, az most zajlik. Az idősebbek már nem tudnak főszerephez jutni, a fiatalok pedig még nem tudnak főszerephez jutni, bár várjuk meg a 200 m férfi vegyest és a női 4x200-as gyorsváltót!

Nyitókép: MTI/Kovács Anikó