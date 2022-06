Novak Djokovic: a világelsőség elvesztése még csak a kezdet

Mint ismeretes, az All England Club hozott egy sokak által vitatott döntést, melynek értelmében az orosz és fehérorosz játékosok az idén nem versenyezhetnek Wimbledonban. Daniil Medvedev tehát kihagyni kénytelen a füves Grand Slamet, ám ezt világelsőként teszi majd, hétfőtől ugyanis ismét ő áll az ATP-rangsor élén. Sőt, Novak Djokovic még a második helyet is bukja, oda Alexander Zverev jön majd előre.

Ennek az az oka, hogy a szerb most veszíti majd el azt a 2000 pontot, amit a tavalyi Roland Garros megnyeréséért kapott. Azonban mindez még csak a kezdet a számára – írja az Eurosport. Djokovic néhány hét múlva a tavalyi wimbledoni győzelméért kapott 2000 pontját is elveszíti, a címét megvédheti ugyan, a pontjait azonban az ATP döntése értelmében bizonyosan nem. Ráadásul kiesik még további 1000, a covid-járvány miatt 2019-ből befagyasztott pontja is.

Mindez azt jelenti, hogy

Djokovic a hetedik hely környékére csúszik vissza a világranglistán a jövő hónap közepére. És még mindig nincs vége

– teszi hozzá a híroldal.

Djokovic ranglistás pozíciója ugyanis tovább romlik majd, ha az Egyesült Államokba való beutazási korlátozások a következő hónapokban nem változnak, illetve ha a szerb továbbra sem oltatja be magát. Ha minden marad úgy, ahogy most van, Djokovic nem vehet részt a US Openen, valamint a megelőző amerikai felvezető tornákon sem, vagyis a szerb nem szállhat harcba a Cincinnatiben és a US Openen maximálisan szerezhető 3000 pontért sem.

Ha így lesz, Djokovic szeptember elejére a top 10-ből is bőven kicsúszik majd. Ebben ugye vastagon benne van az is, hogy az év elején nem vehetett részt az Ausztrál Openen sem.

Nyitókép: MTI/EPA/Yoan Valat