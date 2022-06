Zalánki Gergő a BL-győzelemről: nem voltunk mi akkora favoritok

Régóta kergette a Bajnokok Ligája-győzelmet, végül csak sikerült – értett egyet Zalánki Gergő a Nemzeti Sportnak nyilatkozva, miután a Pro Recco szétlövésben az ő ötméteresével győzött a házigazda Novi Beograd elleni BL-döntőben (13–13 után 4–3-ra).

„Nem is tudom, hányadik Bajnokok Ligája-idényem volt ez, és hányadik nyolcas vagy éppen hatos döntőmben szerepeltem már, de nagyon örülök, hogy a Reccóval végre sikerült nyernem. Úgy gondolom, hogy megérdemlem az aranyérmet, mert keményen megküzdöttem érte” – fogalmazott a vízilabdázó.

A nagy álmot jelentő utolsó ötméterest illetően úgy fogalmazott, jobb volt, mintha úgy kellett volna lőnie, hogy ha kihagyja, akkor veszít a csapat. Pozitív gondolatokkal úszott oda az ötöshöz, de utána kizárt minden külső körülményt, és csak arra gondolt,

lő egy erőset, aztán „lesz, ami lesz”

– tette hozzá.

Zalánki Gergő azt is elárulta, hogy a mostani BL-arany közvetlenül a 2020-as budapesti Európa-bajnoki győzelme alatt helyezkedik el az eddigi eredménysorában. „Akkor mégiscsak otthon nyertünk a válogatottal, ami mindig is gyönyörű emlék marad” – magyarázta hozzátéve, hogy természetesen a BL-elsőségnek is nagyon örül, különösen hogy olyan régóta dolgozott már érte.

Az elvárásokkal kapcsolatban azt mondta, az olasz bajnoki döntő megnyerése a minimum volt, de a BL-győzelem egyértelműen bravúr. „Nem voltunk mi akkora favoritok” – jegyezte meg. Szerinte a Barceloneta is megnyerhette volna a nyolcas döntőt, ha az első mérkőzésen kikapnak tőlük. De a Fradival és a Novi Beograddal is derekasan megküzdöttek – fogalmazott. „Szóval

a három ellenfelünk közül bármelyik odaérhetett volna a végén. Nagyon nehéz volt nyerni a házigazda ellen”

– emelte ki.

Zalánki Gergő mások mellett arra is kitért, hogy a Pro Reccónál még van két év a szerződéséből, de lehet, hogy abból több is lesz.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás