Szakaszt nyert a Girón, szemen lőtte magát, aztán feladta a versenyt

A keddi sikerével a 22 esztendős Girmay lett az első fekete-afrikai kerékpáros, aki szakaszgyőzelmet ünnepelhetett az olasz körversenyen. Az U23-as vb-ezüstérmes győzelem feletti önfeledt öröme ugyanakkor csak az eredményhirdetésig tartott, mivel a pezsgősüveg bontásánál gyakorlatilag szemen lőtte magát a dugóval.

A ceremónián még részt vett, de mivel az eset után a bal szemével nem látott, Jesiben kórházba szállították, így a sajtótájékoztatón sem tudott megjelenni. A vizsgálatok bevérzést állapítottak meg az elülső szemkamrában.

Az Intermarché-Wanty-Gobert-csapat vezetői kedd este közölték, a szerdai szakasz előtt döntenek arról, hogy Girmay folytatja-e a Girót, majd a Peák Barnabást is foglalkoztató csapat vezetői a szerdai szakasz előtt bejelentették: a Gent-Wevelgem eritreai bajnoka nem tudja folytatni a viadalt.

A La Gazzetta dello Sport úgy tudja, hogy a kerekes sérülése nem súlyos, elővigyázatosságból döntöttek a visszaléptetése mellett. Mindazonáltal Girmayra további vizsgálatok várnak még. A kórház után Girmay visszatért a csapat szállására.

?? @GrmayeBiniam has returned to celebrate his historic victory with his teammates ?#Giro #VeniVidiBini pic.twitter.com/CfOPNxxB5S — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) May 17, 2022