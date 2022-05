Robert Lewandowski elbúcsúzott, de a Bayern elnöke szerint marad

Oliver Kahn, az ügyvezető is azt mondja, a csatár marad: „Ajánlatot tettünk az ügynökének. Ezt az ajánlatot visszautasította. Ez az ő joga. A helyzet az, hogy szerződése van, és azt teljesíteni fogja. Basta!”

Hasonló tónusban beszélt Uli Hoeness tiszteletbeli elnök is a bajnokavatás után: „Ebben a témában minden elhangzott. Amit hallok és a véleményem is az, nem adja ki a klub. Robertet mindig is szuper profiként ismertem meg. Dortmundban is egy évvel korábban tudta, hogy a Bayern Münchenhez megy, és akkor kimagasló szezonja volt. Éppen ezért 100 százalékig biztos vagyok benne, hogy Robert jövőre nagyon jól fog játszani nálunk.”

Hoeness iránti minden tiszteletünk ellenére: azt mondja, Lewandowski már egy évvel az átigazolása előtt tudta, hogy a Bayern Münchenhez igazol, ennek alapján is nehéz elképzelni, hogy most ne lenne tisztában a helyzetével.

Hasan Salihamidziccsal közölte távozási szándékát. A sportigazgató korában azt mondta, a Bayernt még senki sem kereste meg ebben az ügyben – viszont senki sincs lemaradva semmiről, tehetjük hozzá.

Mint ismert,

Lewandowski a Barcelonához szeretne menni, mégpedig a Webster-szabály alapján.

Ezen precedens alapján három feltétel teljesülésével egyoldalúan felmondhatja szerződését:

Erről legalább 15 nappal a szezon vége előtt tájékoztatnia kell a klubot. (Május 28-án zárul az idény, valószínűleg erre a jelzésre utalt Salihamidzic.)

Nem köthet szerződést egyazon szövetség klubjával. (Nyilván nem egy másik német klubhoz igazolna.)

Az új klubnak ki kell fizetnie a régi játékos klubkompenzációját, amely megegyezik a játékosnak a szerződés hátralévő idejére járó fizetésének összegével. (Ez Lewandowski esetében egyéves fizetése lenne, a hírek szerint nagyjából 23 millió euró.)

Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek