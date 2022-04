Megmutatjuk, hogyan lehet Lewandoski már a nyáron a Barcelona játékosa

Egyáltalán miért akar Lewandowski távozni Münchenből? Megint csak hagyatkozzunk a lengyel sajtóra, amely szerint az egyik ok az, hogy úgy véli, már mindent megnyert, amit ezzel a klubbal megnyerhetett. Ráadásul sikerült megdönteni Gerd Müller két legfontosabb gólrekordját, ami újabb történelmi mérföldkő volt pályafutása során. Meglepőbb az a felvetés, hogy a lengyel világklasszis nem igazán népszerű az öltözőben, mert magának való embernek tartják, aki keveset beszél, nincs benne a közös tréfálkozásokban. Azt is beszélik, hogy nem ért egyet azzal a támadójátékkal, amelyet Julian Nagelsmann edző favorizál, emiatt is szívesen menne a Barcelonához.

A Bayern állítólag azért is ragaszkodna ahhoz, hogy Lewandowski kitöltse a szerződését, mert szeretne időt nyerni ahhoz, hogy megtalálja a lengyel középcsatár megfelelő utódját. A Barcelona ugyanakkor állítólag hajlandó lenne akár 50 millió eurót fizetni a játékosért, de ez lehet, hogy felesleges nagyvonalúság.

Ugyanis jogászok szerint az úgynevezett Webster-szabály alkalmazásával már az idei nyáron elhagyhatja Lewandowski a Bayernt. Andrew Webster skót futballista 2005-ben a Bosman-szabályhoz hasonló precedenst teremtve váltott klubot, ennek alapján korábban több játékos is szerződése lejárta előtt elhagyta munkaadóját, így Aljakszandr Hleb vagy Matthieu Flamini.

Ahhoz azonban, hogy a Webster-szabályt alkalmazni lehessen, bizonyos feltételeknek teljesülnie kell. A 28 év alatti játékosok esetében a védelmi idő három teljes szezon után jár le, az aktuális munkáltatóval kötött utolsó szerződés aláírásától számítva. Magyarul: az ilyen korú futballisták akkor tudják érvényesíteni a jogaikat ennek alapján, ha hosszútávú szerződést kötöttek, s abból legalább három év letelt. Az idősebb játékosok esetében –Robert Lewandowski természetesen ebbe a kategóriába tartozik – ez a klub szempontjából nézett védettségi időszak csak két teljes szezon.

A lengyel játékos legutóbb 2019. augusztus 29-én kötött négyéves szerződést a Bayernnel, tehát a két esztendő bőven lejárt.

Ennek alapján három feltétel teljesülésével egyoldalúan felmondhatja szerződését:

– Erről legalább 15 nappal a szezon vége előtt tájékoztatnia kell a klubot. (Ez megtörtént, de esetleg nem öltött volna hivatalos formát, május 28-ig megtehető.)

– Nem köthet szerződést egyazon szövetség klubjával. (Nyilván nem egy másik német klubhoz igazolna.)

– Az új klubnak ki kell fizetnie a régi játékos klubkompenzációját, amely megegyezik a játékos a szerződés hátralévő idejére járó fizetésének összegével. (Ez Lewandowski esetében egyéves fizetése lenne, a hírek szerint nagyjából 23 millió euró.)

„Nekem úgy tűnik, hogy a mostani kiszivárogtatás abszolút nem jött volna ki, ha a Bayernnek lehetősége lenne bármilyen módon blokkolni a tervezett lépést. És még inkább, ha az akció bármilyen módon szabálytalan volna. Egyértelműnek tűnik, hogy minden kártya Robert és ügynöke kezében van – vagy kell, hogy legyen – már a 2022 nyarán történő átigazoláshoz.– mondta a Sport.pl-nek Marcin Matuszewski, az INI Music & Sport Agency menedzsere.

Gondot jelenthet esetleg, ha Lewandowskinak felrója a Bayern, hogy nem volt engedélye tárgyalni a Barcelonával. De azt egyelőre nem tudni, hogy közölte-e korábban a játékos, hogy kész egyoldalú szerződésbontásra. Egyébként is, a FIFA szabályai nem teljesen tiszták ebben az esetben.

Lewandowski a Barcelonához szerződése sebes keringőt indíthat be a világ legjobb csatárainak részvételével. A katalánok ebben az esetben lemondanak Erling Haalandról, akire egyébként sincsen reális esélyük, a norvég csatár a Manchester City és a Real Madrid között választ majd. A City állítólag – friss hír – 246 millió fontos világrekord-összeget ajánlott a csatárért Mino Raiolának, az ügynökének. Haaland ötéves szerződést, s évi 30 millió eurós (25 millió fontos) fizetést kapna.

Kylian Mbappé sorsa sem tiszta, a Real Madrid nagyon biztos volt a sikeres ügyletben még egy hónappal ezelőtt is, azóta azonban a Liverpool is akcióba lendült, sőt, akad közeli és jól értesült forrás, amely szerint a francia világbajnok hajlandó hosszabbítani a PSG-vel.

A nyár egyik slágere lehet a Benfica uruguayi csatára, a 80 millió euróra taksált Darwin Núnez, a Manchester United, a Chelsea és a PSG is érdeklődik iránta. Nem tiszta, hova megy Paulo Dybala, de minden bizonnyal távozik a Juventusból. Érdeklődik iránta a milánói Internazionale, de a fekete-kékeknek dönteni kell közte és az esetleg visszatérő Romelu Lukaku között. A belga középcsatár a PSG-t is érdekli, természetesen.

Mohamed Szalah decemberben visszautasította a Liverpool szerződéshosszabbítási ajánlatát, de azóta – állítólag – sikerült megegyezni, s még ezen a héten aláírja azt a mindkét fél elégedettségére szolgáló kontraktust, amely pályafutása hátralévő részére az Anfield Roadra köti.

Nyitókép: MTI/AP/Christophe Ena