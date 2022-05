Forma–1 Miamiban: vízválasztó lehet az új pálya

Vámosi Pétert, a Racingline.hu főszerkesztőjét megdöbbentette, hogy ennyi idő alatt milyen jó munkát végeztek a hétvégi futam rendezői. Szerinte sok múlik azon, hogy ki hogyan lesz képes az új pályát megtanulni.

Úgy látja, ezen a szinten ennek a feladatnak nem lenne szabad gondot okozni, de lehetnek azért ebben apróbb különbségek. Szerinte Max Verstappennek kicsivel több esélye van a győzelemre, mint a többieknek.

A Ferrari az élen álló Charles Leclerc autójába új, modernebb motort szerelt.

„A Mercedesnél is úgy fogalmaztak, hogy

ezen, illetve a következő versenyen dől el nagyon sok minden

– hívta fel a figyelmet Vámosi Péter. – Az is tudható volt, hogy a Ferrari is tovább fog készülni. Bevallom, én csodálkozom, hogy hazai pályán, Imolában még nem vetették be az újabb konstrukciót.”

A Ferrari egy kicsit óvatos volt – szól a konklúzió. „Gyakorlatilag most érkezik meg a legújabb fejlesztési csomag, ez leginkább a motort érinti, de új hátsó szárnyal is jönnek, tehát azért ők sem pihentek a babérjaikon, hiába néz ki úgy, hogy nagyon jó év elé néznek. Azt gondolom, hogy izgalmas lehet a verseny, ugyanakkor motorerő ide-oda, hogy ha tényleg esni fog vasárnap az eső, ahogy azt jelen pillanatban lehet sejteni, akkor viszont sutba dobhatják azt a plusz lóerőmennyiséget, amit így hirtelen sikerült kicsikarni, mert ki fognak egyenlítődni ilyen szempontból is az erőviszonyok, és

inkább az lesz a döntő, hogy ki tud esőben jobban vezetni.”

Az elmúlt időben sokat foglalkoztak azzal, hogy Lewis Hamilton mennyire gyenge csapattársához, George Russellhez képest, bár leginkább a szerencsefaktor miatt alakulhatott így. Ennek kapcsán arra emlékeztetett a szakíró, hogy 2010–2011-ben Jenson Button is eredményesebb volt csapattársként a McLarenben a most már hétszeres világbajnok brit versenyzőnél.

„Azt feszegetik nagyon sokan, hogy lehet, hogy ez lesz az első olyan év, amikor egyáltalán nem nyer versenyt, pedig 23 alkalom lenne rá. Való igaz, hogy bajban van, volt már hasonlóban, de eddig mindig sikerült valahogy kiegyenesítenie vagy visszavágnia” – mondta Vámosi Péter. Hozzátette, ugyanazzal a technikával tényleg hatalmas köztük a különbség.

Arra hívta még fel a figyelmet ezzel kapcsolatban, hogy Hamiltonak kényelmes volt a helyzete az elmúlt években, csapattársa viszont a mezőny hátsó felében küszködött a Williamsszel, az utolsó cseppeket is ki kellett préselnie a technikából.

Russellnek jobban megy, és lehet, hogy csapattársa ezt nem tudta még feldolgozni,

„márpedig jobb, hogy ha minél előbb ez megtörténik, mert különben nagyon-nagyon durván kikap”.

