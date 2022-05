A medence partján álló "pótkapitányt" otthonról segítették

A torna nyitónapján a spanyoloktól 10–9-re kikaptunk, a második napon a helyosztók első körében 14–13-ra legyőztük az olimpiai ezüstérmes görögöket, majd az utolsó helyosztón az ötödik helyért 14-9-re vertük meg Horvátországot. A podgoricai Világliga-tornán a válogatott másodedzője, Németh Zsolt irányította a magyar csapatot.

A szakember a vlv-nek a fiatalok beilleszekédésről azt mondta: volt, hogy egy időben játszottak többen is a legfiatalabbak közül, de azt gondolom, ügyesek voltak. Talán még bátrabban, még többet vállalhattak volna, lehet,

néha kicsit megszeppentek, de úgy gondolom, ezzel a jövőben nem lesz probléma,

ügyesek, eredményesek, szerintem még bevállalósabbak lesznek.

A "pótkapitány" szerint a horvátok ellen sokkal jobban kezdtünk, mint az első két meccsen, lehetett látni, hogy koncentráltabbak a fiúk, így aztán nem mi szaladtunk az eredmény után. Németh Zsolt arról is beszélt, hogy három-négy gólos vezetés kellett ahhoz, hogy variálni tudják a különböző védekezési formákat. Ahogy fogalmazott: maradt a sok blokk, Soma jó teljesítménye, amji miatt végül magabiztosan győztük le a horvát csapatot.

Az ideiglenes kinevezett szakvezető jelezte, hogy a csapatnak csak két-három napja volt a felkészülésre és azt lehetett látni, hogy az első, a második és a harmadik meccsen nyújtott teljesítmény mindvégig javulást mutatott. Az interjúból az is kiderült, hogy minden meccsen szinte folyamatosan egyeztetett Märcz Tamással. Azt mondta:

"gyakorlatilag reggel, délben este, meccs előtt, meccs után is beszéltünk.

A horvátok elleni mérkőzés közben is sikerült egy-két instrukciót eljuttatnia hozzám Mátéfalvy Csabán keresztül. Ez nagy segítségnek bizonyult, voltak dolgok, amiket ő otthon a kamerán keresztül, “felülről” jobban látott. Lényeges minőségi javulást értünk el azokkal a változtatásokkal, amelyeket többek között az ő jelzései alapján hajtottunk végre."

Németh Zsolt azt is elmondta: mindig benne volt a levegőben, hogy bármikor be kell ugrani és vinni kell tovább a csapatot. Ami most szerinte nehéz volt, hogy nem volt ideje arra, hogy átállítsa magát a serdülő bajnoki rájátszásból.

Nyitókép: Märcz Tamás szövetségi kapitány magyaráz a játékosoknak a Magyarország - Egyesült Államok mérkőzésen a tokiói Tacumi Vízilabdaközpontban 2021. július 31-én. MTIKovács Tamás