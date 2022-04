Vb, Eb, Világliga - Kijelölte a célt Märcz Tamás a férfiválogatott számára

A csapatépítést tartja majd szem előtt Märcz Tamás, az olimpiai bronzérmes magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya a párizsi ciklus első nemzetközi tornáján, a világliga csütörtöktől szombatig tartó európai döntőjében Podgoricában.

"Általában a Világliga-események előtt kevés időt kap a válogatott, most elmondhatjuk, hogy több nap is rendelkezésre állt, hogy egy bővebb kerettel, 18 fővel dolgozhassunk. Szerencsére nem 13, hanem 15 főt lehetett nevezni a Világligára, ami megadja a lehetőséget, hogy több játékost is beforgathassak majd a mérkőzéseken, ez biztos meg is fog történni, változni fog a meccskeret" - jelezte a rajongók felé a kapitány az InfoRádiónak nyilatkozva.

Látja, milyen fizikai állapotban vannak a játékosok, és azt is, hogy egy-egy egyszerűbb vagy bonyolultabb gyakorlatra, taktikai elemre hogyan reagálnak, hogyan gyakorolják be.

"A motiváció nem hiányzik senkiből, gyorsan le lehetett szűrni, hogy

nagyon koncentráltak, tettre készek, mind a fiatalok, mind az idősebbek szeretnének bekerülni a csapatba."

A Világliga hasznáról szólva elmondta, nemcsak a saját csapatunkat kell megtalálni, hanem az ellenfelet is "szűrni, tesztelni" lehet, és kell is, és bár az eredményesség is fontos lesz, hisz a vízilabdát gólra játsszák, a kiemelt esemény idén a vb és az Eb, nem a legnagyobb cél tehát, hogy a csapat most Világligát nyerjen: "egy fontos mérföldkő a válogatottnak, és egy fontos torna lehetősége a válogatottnak a nyár közepén" még akkor is, ha csak a harmadik legfontosabb idén.

Magyarra fordítva:

"elég soknak találnám, hogy egy játékos mind a három tornán ott legyen, de

elképzelhetőnek tartom, hogy egy-egy fiatalabb játékos ilyen szintű terhet is elvisz" - magyarázta Märcz Tamás a közelgő feladatok rangsorolását.

Szeptember elejére két éremmel lenne elégedett.

Nyitókép: MTI Fotó: Illyés Tibor