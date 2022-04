Madaras Norbert: ettől ő Vámos Márton

Madaras Norbert szerint a szerb Radnicki ellen – kis túlzással – kötelező volt számukra a győzelem, mégis talán ez a csoportmérkőzés bizonyult végül az egyik legnehezebbnek. A zöld-fehérek 13-12--re nyertek. Mindazonáltal büszkeséggel tölti el a klubvezetőt, hogy sikerült biztosítaniuk a helyüket a belgrádi nyolcas döntőben a záróforduló előtt, annál is inkább, hiszen fiatal, új csapatról van szó, aminek nehéz ellenfelekkel kellett szembenéznie.

A szakosztályelnök egyetértett azzal, hogy a három-négy döntetlen mérkőzésük – természetesen a győztesek mellett – végül igencsak felértékelődött, köszönhetően az erős, kiegyenlített csoportnak. „Főleg ahhoz képest, hogy mi lett volna, ha valamelyik vereség” – jegyezte meg.

Vámos Márton öt gólt szerzett a szerdai mérkőzésen, ráadásul fontos szituációkban. „Ettől ő Vámos Márton” – jegyezte meg az FTC vízilabda-szakosztályának elnöke. Hozzátette: mindig kell egy-két olyan játékos, akik húzzák a többieket, „szerdán ő volt az, igaz, egész évben nagyon kiegyensúlyozott és jól játszik”.

A Ferencváros korábban már bejutott a férfi vízi ob I döntőbe is, szerda este pedig az is eldőlt, hogy a döntőbeli ellenfelük, az OSC most már csak a hazai fináléra koncentrálhat, miután a BL nyolcas döntőjében nem lesz ott Varga Dániel vezetőedző együttese. Madaras Norbert ezzel kapcsolatban azt mondta, nem hiszi, hogy a két csapat csatájában ez sokat számítana, legfeljebb lelkiekben annyit, hogy az OSC javításként foghatja fel a döntőt ellenük. De ezzel nem kívánnak foglalkozni, és csak a győzelemre koncentrálnak – tette hozzá.

