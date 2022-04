Még mindig Sir Alex Ferguson az egyik legjobban kereső az angol futballban

A Sun szerint a körülbelül heti 235 ezer font könyvek jogdíjából, nyilvános szereplésekből, befektetésekből és a klubtól kapott tiszteletdíjból áll össze.

Ferguson állítólag 12,2 millió fontot keresett 2021-ben, ezzel vagyona 17,5 millió fontról 26 millió fontra nőtt az ACF Sports Promotions nevű cégének legfrissebb adatai szerint.

Eközben vagyona a Companies House-nál bejegyzett cégeknél 27 millió fontról 39,2 millió fontra nőtt, de még ennél is érdekesebb, hogy a Sun szerint

akár 100 ezer fontot (45,3 millió forintot) is kereshet egy-egy motivációs előadásáért.

Ferguson visszavonulása után egyetlen edzőnek sem sikerült hozzá hasonló sikereket elérnie. A Vörös Ördögök korábbi támadója, Wayne Rooney szerint Ferguson szerepe a klubnál nyomást gyakorol minden új edzőre, aki átveszi a csapat irányítását.

„Amikor Sir Alex visszavonult, azt hiszem, mindenki tudta, hogy az utódlás nagyon nehéz feladat lesz” – mondta Rooney a Sky Sports Hétfő esti futball nevű műsorában.

„David Moyes beszállt, de nem működött jól, és onnantól kezdve Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer... Voltak jó menedzsereink, de a Manchester United más, mint sok klub szerte a világon. Szükség lenne valakire, aki visszasegítené a klubot oda, ahova tartozik. Ám ez nem fog menni úgy, ha kétévente menedzsert cserélnek” – mondta Rooney, aki így folytatta:

„Ferguson olyan volt, mint a klub keresztapja;

nem csak a játékosoké, hanem a stábé, az akadémiáé is. Mindennek a csúcsán állt.”

Hozzátette: „David Moyes esetében mindig is azt gondoltam: lehetetlen feladat Alex Ferguson helyére lépni. Hat évre írt alá, és próbáltak időt adni neki, hogy megtegye, de nem ment.”

S még: „Úgy gondolom, hogy a játékosok alkalmazkodni tudtak Louis van Gaalhoz – pedig ez nehéz volt a munkamódszere miatt –, majd Mourinhóhoz is, de az akadémia, illetve az első csapat és a menedzser közötti távolság, különösen Mourinho alatt, hatalmas volt. Majdnem olyan volt, mintha nem is léteztek volna. Mivel 26 évig volt ez a kapcsolat Sir Alexszel, majd szinte nem engedtek fel vagy közel sem az első csapathoz, majdnem olyan volt, mintha nem is létezne kapcsolat az első csapat és az akadémia között.”

Nyitókép: David Jones