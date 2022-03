Súlyos balesetet szenvedett Mick Schumacher – videó

Megállították az időmérő edzést Mick Schumacher balesete miatt. A német pilóta a Haasszal nagy sebességgel a falnak csapódott, megpördült.

A csapat tájékoztatása szerint Schumacher magánál van, és az orvosi központba viszik kivizsgálásra.

We’ve heard that Mick is conscious, out of the car and currently on his way to the medical centre. #HaasF1 #SaudiArabianGP #Quali — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 26, 2022