A Lewis Hamilton nevet talán hiába keressük a Forma-1 idei rajtlistáján

A szezonnyitó bahreini nagydíjat megelőzően nyilatkozott arról a nyolcadik világbajnoki címére hajtó versenyző, hogy új név alatt tervez el indulni, igaz, azt egyelőre nem osztotta meg a nagyvilággal, pontosan milyen formában viseli majd azt - írja a CNN.

"A világot jelentené a családom számára, ha nyolcadjára is világbajnok tudnék lenni. Nekem is rengeteget jelentene. Büszke vagyok családnevemre, a Hamiltonra, azt ugyanakkor senki sem tudja, hogy édesanyám vezetékneve Larbalestier - ezt is fel fogom venni" - fogalmazott Hamilton a dubaji Expo 2020-on.

A részletekről annyit árult csak el, hogy reményei szerint hamarosan új nevét viselheti már, dolgozik az ügyön. A versenyző szülei még kisgyermekkorában elváltak, mind édesanyját, mind nevelőanyját meghatározó pozitív szereplőnek tartja életében. 12 éves koráig nevelte őt édesanyja, Carmen, majd édesapjával élt, akinek meghatározó szerepe volt karrierje korai szakaszában.

"Nem értem teljesen azt az egész elképzelést, miszerint amikor az emberek megházasodnak, a nő elveszíti a nevét. Nagyon szeretném, ha édesanyám neve is megmaradna a Hamilton név mellett"

- mondta.

A versenyző édesapjának támogató magatartása közismert: több állásban dolgozott, hogy fiát támogathassa és 2010-ig menedzselte is őt. Édesanyjának is sokat köszönhet, több nyilvános eseményre is választotta őt kísérőnek, decemberi lovaggá ütésére is ő kísérte el. Az idei szezon első versenyére vasárnap kerül sor.

Nyitókép: Andrew Matthews - WPA Pool/Getty Images