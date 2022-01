Messi visszatért Barcelonába, Xavival vacsorázott

Kedden ünnepli 42. születésnapját Xavi Hernandez, az FC Barcelona vezetőedzője, és hétfő estére érdekes vacsorameghívást kapott. A helyi lapok értesülései szerint egykori csapattársa, Lionel Messi tért vissza Párizsból Barcelonába, hogy személyesen köszöntse fel a katalán legendát. A vacsorán Messi régi társai közül részt vett Sergio Busquets és Jordi Alba is. Távozáskor az argentin csatár még az újságírók kérdéseire is válaszolgatott.

Xavi és Messi régóta jó barátok, de mostanában nem keresztezték egymás útját, hiszen Messi a nyáron szerződött a PSG-hez, Xavi pedig a katari edzősködés után az ősszel foglalta el a Barcelona kispadját.

A találkozót az tette lehetővé, hogy a nagy bajnokságok most kéthetes szünetet tartanak, vasárnap este még a Barcelona Alavesben nyert 1–0-ra, míg Messi is akkor tért vissza a koronavírus-fertőzése után a PSG-be, csereként szállt be a Reims ellen 4-0-ra megnyert meccsen.

