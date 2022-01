Lékai Máté: remélem, van még ilyen figura a tarsolyunkban

Hétfőn, a magyar férfi kézilabda-válogatott online sajtótájékoztatóján is szívesen idézték fel a játékosok a portugálok elleni győztes találatot és az azt megelőző időkérést. Lékai Máté mondta be a figurát, a csapat pedig tökéletesen is végrehajtotta az eltervezetteket, így Máthé Dominik bombagóljával sikerült 31-30-ra győzni.

„Nagy felelősség volt, de büszke voltam, hogy rám gondolt a csapat és Máté. Nagyon örültem, hogy sikerült gólt szereznem. Ilyen figura még sosem jött ki rám" - mondta a jobbátlövő, aki még csak egyszer nézte vissza az utolsó bombáját, mert már inkább az Izland elleni meccsre szeretne összpontosítani.

A meccs legjobbjának választott magyar szerint az első félidő elején görcsösen játszott a csapat, ahogyan a hollandok ellen, de végre sikerült az áttörés,

„megérkeztek az Eb-re”, és reméli, "innen már csak felfelé vezet az út".

Érdeklődésünkre Máthé Dominik kiemelte: a keddi ellenfél, Izland gyors csapat, ezért fontos lesz a visszarendeződés. Kilépnek a belső védőik, így az egy az egy elleni párharcokon sok múlhat.

„Mindenkinek tiszta volt a feladata, nem számítottak a portugálok erre a variációra, mert nem ezt az előnyös figurát játszották korábban” – mondta az utolsó akcióról Lékai Máté. Érdeklődésünkre azt mondta, reméli, hogy van még hasonló figura a csapat repertoárjában, amivel Izlandot is meg tudják lepni.

A képlet nem egyszerű az utolsó forduló előtt, de az biztos, hogy ha a magyar csapat legalább két góllal legyőzi Izlandot, akkor továbbjut. Lékai Máté elismerte, ők is ismerik a lehetőségeket, és akárhányszor átszámolták, az jött ki,

a legjobb, ha minél több góllal győznek.

Nagy László, a szövetség alelnöke, csapatvezető arról beszélt, hogy vasárnap a szerencse a magyar csapat oldalára szegődött, de sikerült is megragadni az alkalmat. Jobban, felszabadultabban játszott a válogatott, ám még így is akadtak hibák.

Elárulta azt is, hogy bokasérülése után Bánhidi Bence jobban van, és még egy nap marad, hogy még jobb állapotba kerüljön. Az orvosokkal együtt mérlegelik a játszatását Izland ellen.

Gulyás István szövetségi kapitány szerint a magyar válogatott letisztultabban játszott vasárnap Portugália ellen. „Nyugodtabb volt az egész csapat és letisztultabban kézilabdázott, bár még mindig előfordult, hogy elvitte a játékosokat a szívük, de tudtak váltani" – tette hozzá.

A szakvezető szerint fontos lesz, hogy Izland ellen is stabilak maradjanak, és ha két-három góllal vezetnek, ragadják meg és növeljék tovább az előnyt, hiszen a portugálokat többször is visszaengedték.

Az Izland elleni találkozó kedden 18 órakor kezdődik az MVM Dome-ban.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás