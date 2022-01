FIFA-gála élőben: Lewandowski? Messi? Szalah?

A műsort ezúttal is egy hölgy és egy úr vezeti. A 2020-as gálán is közreműködő Reshmin Chowdhury mellé, Ruud Gullitot váltva, a korábbi angol válogatott középpályás, Jermaine Jenas lépett. Összesen kilenc hagyományos kategóriában osztanak díjat.

A műsorvezetőkön kívül Gianni Infantino, a FIFA elnöke is azon nagyon kevesek közé tartozott, akik személyesen vettek, vehettek részt a gálán. Beszédében hangot adott annak a reményének, hogy jövőre már nem csak a stadionokban, de a gálán is lehetnek nézők.

Christine Sinclair, a kanadai női válogatott tagja különdíjat kapott góltermeléséért. Hazája válogatottjában 308 mérkőzésen 188 gólt szerzett, ezzel világrekorder.

A brit Fara Williams, korábbi klasszis játékos lépett a színpadra, s már be is mutatták a három, még versenyben lévő női kapust. Christiane Endler, az Olympique Lyon chilei kapusa kapta díjat. A férfi kapusokho egy korábbi világklasszis kapus érkezett: Peter Schmeichel. A jelöltek Gianluigi Donnarumma, Édouard Mendy és Manuel Neuer voltak. Némi meglepetés, hogy győztesként Schmeichel Édouard Mendyt, a Chelsea szenegáli kapusát jelentette be.