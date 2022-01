Manhercz Krisztián 2022-es terve: "vb-t nyerni, Eb-t nyerni, világligát nyerni!"

Az eddigieknél is nagyobb sikerekre pályázik az új olimpiai ciklusban Manhercz Krisztián. Az olimpiai bronzérmes, vb-ezüstérmes, Európa-bajnok vízilabdázót 2021 legjobb magyar játékosának választották, miközben nemcsak a válogatottban, hanem klubcsapatában, az OSC-ben is rengeteg mérkőzést játszott.

Az InfoRádiónak adott interjújában először is a tokiói szereplést értékelte.

"Az olimpia mindig egy négy, esetleg öt vagy három éves ciklusnak a kiteljesedése... ez vízilabdában is így volt, ráadásul az előző két ciklusban úgy éltük meg, hogy nem sikerült elődöntőbe jutni, így egy fajta plusz teher is. De Tokiót összességében sikeresnek ítélem meg annak ellenére, hogy komolyabb célokkal mentünk oda; több, mint amit valaha is reméltem. Most már bízom benne, hogy lesz még jobb is, de a legfontosabb és legjobb élmény a ciklust tekintve az olimpiai bronzérem megszerzése volt."

Ami a klubszereplést illeti, azért is különleges a helyzet, mert a szezonok jobban számítanak, mint a naptári évek. Ha viszont az OSC 2021-es évét tekintjük, Manhercz Krisztián így látja:

"Sokat tudtam fejlődni egyénileg, ami elsősorban Varga Dániel klubedző és Märcz Tamás szövetségi kapitány érdeme.

Inkább amiatt értékelem pozitívnak az én évemet, mert olyan dolgokban tudtam előrelépni, amelyekben szerettem volna."

Az OSC-vel ősszel "halomra játszották" a mérkőzéseket, és sokszor alakult úgy, hogy a legvégén nem az áhított módon zárult egy-egy mérkőzés.

"Egy ilyen terhelésben benne van, hogy nem megy jól a játék, van, hogy egy embernek, van, hogy több embernek. Az utolsó 14 hétben heti 2-3 mérkőzést játszottunk, fizikálisan viszont rendkívül jól bírtuk,

egy 36 meccses terhelés végén a Dubronvikot idegenben tudtuk megverni,

azt gondolom, hogy ez magáért beszél" - húzta alá Manchercz Krisztián, aki a nüanszokon utólag nem rágódik, előre tekint.

Ami a 2022-es évet illeti, a klubszezonnak a java még csak most jön, a nagy kérdések most dőlnek el, hisz be lehet kerülni a BL Final 8-be, és a bajnokságban is minél előrébb kellene végezni. A válogatottra pedig világbajnokság és Eb is vár, nem mellékesen pedig Világliga is lesz. Mik hát a tervek?

"Vb-t nyerni, Eb-t nyerni, Világligát nyerni... Nyilván külön kezelném a világversenyeket, hisz nem beszélhetünk az Eb-ről, míg vége nincs a világbajnokságnak, és a Világliga is egy egészen más tészta lesz.

Az adott helyzetben kell a legjobbat kihozni magunkból, amit csak lehet!"

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor