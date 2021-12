Sorjáznak Csernoviczki Éva érvei a visszavonulás mellett

Még nem döntötte el, hogy folytatja-e sportpályafutását az olimpiai és világbajnoki bronzérmes judós, Csernoviczki Éva.

"Nem döntök, amíg nem látom a kvalifikáció rendjét a párizsi olimpiára. Nincs még lefektetve, hány verseny lesz, mikor és hol. Nyilván szép pályafutás van mögöttem, 11 Európa-bajnokságon sikerült érmet szereznem, emellett világbajnoki bronzérmet, és a magyar judosport egyetlen női olimpiai érmét, illetve sikerült négy olimpiára is kijutni, nőként egyedül" - sorolta Csernoviczki Éva az InfoRádiónak nyilatkozva.

Most részéről is, de a sportágban is "kivárás van", új edzői stáb állt fel a szövetségben, egy ilyen sikeres pályafutás után pedig nagyon nehéz a sportolónak belemennie egy "kísérleti fázisba".

"Központosított munka fog folyni, a válogatott sportolókkal csak a válogatottkeret-edzők fognak utazni, ha jól tudom.

Nekem az új keretedzőm az új súlycsoportnak az egyik élversenyzője lenne, az ő edzője az én edzőm, illetve a másik edző félig versenyző, félig edző lenne. Meglátjuk, hogy fog ez működni a jövőben"

- fogalmazott óvatosan Csernoviczki Éva, akinek eddig édesapja, Csernoviczki Csaba volt az edzője.

Hogy nem billenti-e a mérleget "Párizs javára", hogy "csak" három év van addig, arra azt felelte, két év a kvalifikáció, amiről semmit sem tudni, ráadásul 2001 óta versenyez a 48 kilósok között, de most vált, mert "az már az egészsége rovására menne".

"Aki versenyzett fogyasztó sportágban, tudja, mit jelent a világ elitjében lenni ugyanabban a súlycsoportban. Nem szeretnék a továbbiakban ebben a súlycsoportban az egészségem és a sportteljesítményem rovására szerepelni. Ha tudtam volna előre, hogy a tokiói ciklus öt éves lesz, már korábban megtörtént volna a váltás."

