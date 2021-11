Covidos edzője nélkül lesz ott a vb-n az osztrák női kézilabda-válogatott

Nem utazhat el a szerdán kezdődő spanyolországi női kézilabda-világbajnokságra Herbert Müller, az osztrák válogatott szövetségi kapitánya, miután pozitív lett a koronavírustesztje.

Az osztrák szövetség (ÖHB) kedden számolt be arról, hogy az élvonalban szereplő Thüringer HC-t is edző Müller nem tarthat a csapattal. A másodedző Erwin Gierlinger és az egyik játékos, Katarina Pandza szintén pozitív mintát adott, így ők is karanténba vonultak.

Az osztrák válogatottat így Herbert Müller testvére, Helfried irányítja majd a vb-n. Az együttes először csütörtökön, Kína ellen lép pályára a H csoportban, melyben még Spanyolország és Argentína szerepel.

Nyitókép: Dziurek/Getty Images